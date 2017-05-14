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Женщина на Lexus неудачно припарковалась и протаранила два автомобиля

14 мая 2017, 19:34

Инцидент произошел возле автоцентра Car City.

Днем в воскресенье, 14 мая, в Алматы возле автоцентра Car City произошла авария с участием трех автомобилей, виновницей оказалась женщина за рулем Lexus, передает корреспондент Zakon.kz.

Возле центрального въезда на парковку автоцентра, со стороны улицы Толе би, стояли два автомобиля, Subaru Outback и «Лада 2114». Владельцы машин обедали в кафе. В какой-то момент они услышали грохот, визг тормозов и выбежали на улицу. Там они обнаружили, что их автомашины протаранил Lexus.

Женщина сначала врезалась в «Ладу», «Ладу» откинуло на забор, забор повалился. После этого машина ударила Subaru. Тем не менее, водитель продолжала жать на педаль газа.

Позже очевидцы рассказали, что женщина хотела припарковаться, заехав на бордюр. Она брала разгон пару раз, но заехать не получалось. В третий раз она взяла расстояние побольше и резко надавила на газ, но забыла переключиться на задний ход. С перепугу она продолжала давить на газ и в итоге протаранила две машины.

В ДТП никто не пострадал.



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