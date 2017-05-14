СМИ: Леонардо Ди Каприо застали в Малибу в компании незнакомки
Подчёркивается, что на отдыхе голливудская звезда была без своей девушки Нины Агдал.
Леонардо Ди Каприо чуть менее года состоит в отношениях с 25-летней датской фотомоделью Ниной Агдал. Однако 13 мая он был замечен на отдыхе в Малибу без возлюбленной и в компании неизвестной брюнетки, передаёт Daily Mail.
42-летний актёр мило болтал с девушкой, одетой в красное лёгкое летнее платье и коричневые ботинки.
Ранее, 9 мая, Ди Каприо и его девушку Нину Агдал запечатлели в Голливуде во время посещения кафе.
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