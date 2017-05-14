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Порошенко не ответил, будет ли баллотироваться на второй срок

14 мая 2017, 21:11

Президент Украины Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко

Пётр Порошенко в рамках пресс-конференции не стал впрямую отвечать на вопрос, будет ли во второй раз претендовать на президентское кресло.

— Ещё рано говорить о потенциальных кандидатах в президенты. У меня ещё есть почти два года полномочий, — сказал он.

При этом Порошенко пошутил, что ему уже есть 35 лет и поэтому, а также по другим критериям он может участвовать в выборах президента Украины.

Источник: Лайф, фото РИА Новости


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