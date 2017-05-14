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Меланье Трамп хотят поставить памятник

14 мая 2017, 21:22

Монумент может появиться напротив обувной фабрики, которая ранее сшила две пары туфель для первой леди США

В воскресенье, 14 мая, в СМИ появилась информация о том, что в Боснии и Герцеговине собираются установить памятник супруге американского лидера Меланье Трамп.

Так, монумент может появиться напротив принадлежащей боснийским сербам обувной фабрики «Бема» в городе Баня-Лука. Об этом заявил один из руководителей предприятия - технический директор Маринко Умицевиц. По словам последнего, его компания намерена увековечить первую леди США в памятнике в знак почтения к ней.

Кстати, предполагается, что автором монумента станет скульптор Стево Селак, сообщает КП со ссылкой на The Newsweek.

Напомним, фабрика «Бема» ранее сшила две пары туфель для Меланьи и отправила их в США экспресс-почтой в знак уважения и поддержки ее мужа. Кроме того, технический директор Маринко Умицевич даже хотел посетить инаугурацию Дональда Трампа, однако ему не дали американскую визу.


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