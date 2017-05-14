Пятиметровый питон найден на Дмитровском шоссе в Москве
Рептилия передана в зоопарк. В настоящий момент устанавливается ее владелец
Пятиметрового питона обнаружили жители Северного административного округа Москвы у одного из домов на Дмитровском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"Сегодня на Дмитровском шоссе около жилого дома найден пятиметровый питон. В настоящее время он передан в зоопарк", - сказал собеседник агентства.
В настоящий момент выясняется, кому принадлежит рептилия и как она оказалась в черте города.
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