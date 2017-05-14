«Археолог» из Иртышска продолжил раскопки в своем дворе и нашел доказательства древности захоронения

Олег Караман, который ранее во дворе своих родителей выкопал кости животного, увлекся находкой и продолжил раскопки, передает Павлодар-онлайн.

Как пишет издание, молодой человек изучил в интернете информацию о древних захоронениях. Он прочитал о ритуале погребения, при котором отрубалась голова лошади, ноги и все это устанавливали над усопшим. Олег стал копать чуть в стороне. На глубине порядка 30 см он обнаружил кости человека.

«В интернете написано, что кости лошади лежат сбоку от погребенного человека. Я сначала попробовал копать в одну сторону — ничего, в другую — и вот, наткнулся на ребра человека», — рассказывает молодой человек.

Находку ранее прокомментировал археолог — научный сотрудник краеведческого музея имени Потанина Георгий Пересветов. Он предположил, что если кости лошади, которую нашел Олег — часть древнего захоронения, то наверняка рядом находятся останки ее хозяина. Таким образом предположение археолога полностью подтвердилось.

Георгий Пересветов считает, что сельчане могли наткнуться на древнее Кимакское захоронение.

Как сообщает издание, информацию о находке передали в «Павлодарский Дом географии» руководителю Александру Вервекину.





Фото: pavon.kz