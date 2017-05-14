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В 386 км от Алматы зарегистрировано землетрясение

14 мая 2017, 22:32

Магнитуда MPV 3.5.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 14 мая в 17:00 зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 386 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.5. Магнитуда MPV 3.5. Координаты эпицентра 46.03° с.ш. 79.74° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.


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