В 386 км от Алматы зарегистрировано землетрясение
Магнитуда MPV 3.5.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 14 мая в 17:00 зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 386 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.5. Магнитуда MPV 3.5. Координаты эпицентра 46.03° с.ш. 79.74° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
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