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У индийца в горле застряла живая рыбка

14 мая 2017, 22:34

Даш с трудом мог дышать и направился в местную больницу, однако там не смогли извлечь существо из его горла.

30-летний житель Индии Сантош Даш рыбачил в пруду, когда пойманная им рыба выскочила из рук и попала мужчине прямо в горло, передаёт Daily Mail.

Даш с трудом мог дышать и направился в местную больницу, однако там не смогли извлечь существо из его горла.

Мужчину отправили в клинику, которая находится в 200 километрах от его дома. Там Дашу успешно была проведена операция. Для полного восстановления ему десять дней придётся носить трубку.



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