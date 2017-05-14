У индийца в горле застряла живая рыбка

Даш с трудом мог дышать и направился в местную больницу, однако там не смогли извлечь существо из его горла.

30-летний житель Индии Сантош Даш рыбачил в пруду, когда пойманная им рыба выскочила из рук и попала мужчине прямо в горло, передаёт Daily Mail.

Даш с трудом мог дышать и направился в местную больницу, однако там не смогли извлечь существо из его горла.

Мужчину отправили в клинику, которая находится в 200 километрах от его дома. Там Дашу успешно была проведена операция. Для полного восстановления ему десять дней придётся носить трубку.



