У индийца в горле застряла живая рыбка
Даш с трудом мог дышать и направился в местную больницу, однако там не смогли извлечь существо из его горла.
30-летний житель Индии Сантош Даш рыбачил в пруду, когда пойманная им рыба выскочила из рук и попала мужчине прямо в горло, передаёт Daily Mail.
Даш с трудом мог дышать и направился в местную больницу, однако там не смогли извлечь существо из его горла.
Мужчину отправили в клинику, которая находится в 200 километрах от его дома. Там Дашу успешно была проведена операция. Для полного восстановления ему десять дней придётся носить трубку.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.