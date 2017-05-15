Можно больше не читать: создан алгоритм, сокращающий тексты

Программа автоматического реферирования обобщает блоки текста и извлекает повторяющиеся формулировки, которые оценивает как ключевые.

Компания Salesforce разработала программу, которая автоматически сокращает текст и передаёт читателю основную информацию. О новинке рассказал MIT Technology Review, пишет Лайф.

По подсчётам специалистов, больше половины рабочего дня люди тратят на чтение электронной почты, статей и постов в социальных сетях. При этом объём потребляемой информации с годами продолжает расти. На помощь в решении этой проблемы пришла технология машинного обучения.

Программа автоматического реферирования обобщает блоки текста и извлекает повторяющиеся формулировки, которые оценивает как ключевые. Далее в игру вступают обучаемые нейросети: они анализируют контекст каждой фразы и интерпретируют её, применяя текущие формулировки и оглядываясь на уже полученный опыт работы с текстом.

Разработка Salesforce использует два метода машинного обучения, что позволяет программе быть более гибкой. Опыт продемонстрировал качественное резюмирование программой объёмного текста, написанного человеком. Вероятно, в скором времени на чтение больших текстов будет уходить существенно меньшее количество времени.