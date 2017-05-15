Саммит по новому "Шелковому пути" начался со скандала

Открытие саммита в Пекине омрачено скандалом. Между странами ЕС и Китаем обозначились разногласия в вопросах о социальных и экологических стандартах.

Со скандала начался в воскресенье, 14 мая, в Пекине саммит, посвященный инициированному Китаем проекту нового "Шелкового пути" (НШП). Представители государств ЕС после обсуждения с китайской стороной ряда торговых вопросов отказались подписывать запланированное совместное заявление,, пишет DW.

По их словам, КНР отклонила предложения европейских партнеров, касающиеся соблюдения социальных и экологических стандартов, а также прозрачности и предоставления госзаказов при реализации проекта НШП, после чего лидеры стран ЕС уведомили Пекин, что не станут подписывать заявление.

Кроме того, атмосферу форума омрачили сообщения о том, что КНДР провела очередные испытания баллистической ракеты, которая поднялась на высоту около 2000 метров над уровнем моря и пролетела примерно 700 километров.

Тем временем присутствовавший на переговорах председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай перечислит в фонд нового "Шелкового пути" дополнительно около 100 млрд юаней (почти 13 млрд евро) для финансирования проекта, о котором было объявлено еще в конце 2013 года.

В работе саммита "Один пояс - один путь" по вопросам НШП, который продлится до 15 мая, участвуют представители более 100 стран, в том числе 29 глав государств и правительств.

Цель новой инициативы - создать сеть автомобильных и железных дорог, морских путей и трубопроводов через Европу, Африку и Азию, которые соединят разные точки мира с Китаем. При этом в КНР будут поставляться сырье и энергоресурсы, а Пекин планирует экспортировать китайскую продукцию. Пока КНР заявила о заинтересованности 65 государств в проекте.