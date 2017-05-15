Расширен перечень ОО инвалидов РК и организаций, созданных ОО инвалидов РК, у которых осуществляются госзакупки отдельных видов товаров, работ, услуг

Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 27 марта 2017 года № 46 дополнен перечень общественных объединений инвалидов РК и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов РК, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, утвержденный приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 29 декабря 2015 года № 1065, у которых организаторы государственных закупок осуществляют закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, следующими организациями:

130. Товарищество с ограниченной ответственностью «Комек Азат» 131. Общественное объединение «Общество инвалидов Даму Ниет 2016» 132. Общественное объединение «Добровольное общество инвалидов «Мерей» 133. Товарищество с ограниченной ответственностью «Pharm Express» 134. Общественное объединение «Общества поддержки инвалидов «Демеу» 135. Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие инвалидов «АКНИЕТ» 136. Общественное объединение «Қыран - Батыс Мүгедектері» 137. Общественное объединение инвалидов Центр «Независимая жизнь «ДОС» 138. Общественное объединение «Общество инвалидов-предпринимателей «Бірлік» 139. Общественное объединение инвалидов «Көмек-Жетісу» 140. Общественное объединение «Казахское общество инвалидов» 141. Товарищество с ограниченной ответственностью «Колганат-Караганда»

Кроме того, в Правилах включения в перечень общественных объединений инвалидов РК и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов РК, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, в пункте 2 уточнено понятие центрального уполномоченного органа - это уполномоченный орган в области социальной защиты населения.

Изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа - с 23 мая 2017 года.