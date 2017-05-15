Расширен перечень ОО инвалидов РК и организаций, созданных ОО инвалидов РК, у которых осуществляются госзакупки отдельных видов товаров, работ, услуг
Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 27 марта 2017 года № 46 дополнен перечень общественных объединений инвалидов РК и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов РК, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, утвержденный приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 29 декабря 2015 года № 1065, у которых организаторы государственных закупок осуществляют закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, следующими организациями:
|
130.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью «Комек Азат»
|
131.
|
Общественное объединение «Общество инвалидов Даму Ниет 2016»
|
132.
|
Общественное объединение «Добровольное общество инвалидов «Мерей»
|
133.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью «Pharm Express»
|
134.
|
Общественное объединение «Общества поддержки инвалидов «Демеу»
|
135.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие инвалидов «АКНИЕТ»
|
136.
|
Общественное объединение «Қыран - Батыс Мүгедектері»
|
137.
|
Общественное объединение инвалидов Центр «Независимая жизнь «ДОС»
|
138.
|
Общественное объединение «Общество инвалидов-предпринимателей «Бірлік»
|
139.
|
Общественное объединение инвалидов «Көмек-Жетісу»
|
140.
|
Общественное объединение «Казахское общество инвалидов»
|
141.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью «Колганат-Караганда»
Кроме того, в Правилах включения в перечень общественных объединений инвалидов РК и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов РК, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, в пункте 2 уточнено понятие центрального уполномоченного органа - это уполномоченный орган в области социальной защиты населения.
Изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа - с 23 мая 2017 года.
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