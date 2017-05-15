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Расширен перечень ОО инвалидов РК и организаций, созданных ОО инвалидов РК, у которых осуществляются госзакупки отдельных видов товаров, работ, услуг

Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 27 марта 2017 года № 46 дополнен перечень общественных объединений инвалидов РК и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов РК, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, утвержденный приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 29 декабря 2015 года № 1065, у которых организаторы государственных закупок осуществляют закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, следующими организациями:

130.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Комек Азат»

131.

Общественное объединение «Общество инвалидов Даму Ниет 2016»

132.

Общественное объединение «Добровольное общество инвалидов «Мерей»

133.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Pharm Express»

134.

Общественное объединение «Общества поддержки инвалидов «Демеу»

135.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие инвалидов «АКНИЕТ»

136.

Общественное объединение «Қыран - Батыс Мүгедектері»

137.

Общественное объединение инвалидов Центр «Независимая жизнь «ДОС»

138.

Общественное объединение «Общество инвалидов-предпринимателей «Бірлік»

139.

Общественное объединение инвалидов «Көмек-Жетісу»

140.

Общественное объединение «Казахское общество инвалидов»

141.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Колганат-Караганда»

Кроме того, в Правилах включения в перечень общественных объединений инвалидов РК и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов РК, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, в пункте 2 уточнено понятие центрального уполномоченного органа - это уполномоченный орган в области социальной защиты населения.

Изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа - с 23 мая 2017 года.


15 мая 2017, 07:25
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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