Налоговые обязательства по уплате текущих платежей в бюджет должны быть исполнены в установленные сроки

Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области напоминает, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс) налогоплательщик обязан своевременно и в полном объеме исполнять налоговое обязательство.

Так, под налоговым обязательством в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Налогового кодекса признается и обязательство налогоплательщика перед государством как по предоставлению налоговых форм, так и по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также авансовых и текущих платежей по ним в установленные сроки.

При этом течение срока начинается на следующий день после фактического события или юридического действия, которым определено начало срока исполнения налогового обязательства. Срок истекает в конце последнего дня периода. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня.

Неуплата сумм текущих платежей в установленные налоговым законодательством Республики Казахстан сроки приводит к образованию задолженности, а именно начислению пени на неуплаченную сумму налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе авансовых и (или) текущих платежей по ним.

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Налогового кодекса государство в лице налогового органа имеет право требовать от налогоплательщика (налогового агента) исполнения его налогового обязательства в полном объеме, а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения налогового обязательства применять способы по его обеспечению и меры принудительного исполнения в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом, а также привлекать к административной ответственности в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Таким образом, в целях недопущения возникновения текущей недоимки налоговое обязательство должно быть исполнено налогоплательщиком в порядке и сроки, которые установлены налоговым законодательством Республики Казахстан.