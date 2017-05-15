В понедельник на большей части Казахстана пройдут дожди
15 мая 2017, 06:00
В северных регионах ночью местами ожидаются заморозки.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается дождь, гроза, усиление ветра, в северных регионах ночью местами ожидаются заморозки.
Лишь на юге и юго-востоке погода – без осадков. В Акмолинской области ожидаются местами усиление ветера 15-20 м/с, ночью -заморозки до 2 градусов.
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами-ночью заморозки 2-3 градуса, днем- гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами, в Алматинской области на Жаланашколь ветер 15-23 м/с.
В Карагандинской, днем в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. Атырауской области днем местами гроза.
В Алматы +30, ясно.
В Астане +13, преимущественно облачно.
Полный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Изба-читальня
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