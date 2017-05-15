Участники межсирийских переговоров соберутся в Женеве на шестой раунд консультаций

В этом раунде, как и в предыдущих, примут участие делегации правительства Сирии, оппозиционных Высшего комитета по переговорам (ВКП), "московской" и "каирской" групп. Дискуссии пройдут вновь через посредника - де Мистуру. На повестке дня - продолжение работы по четырем заданным спецпосланником направлениям: формирование правительства, порядок разработки конституции, проведение выборов, борьба с терроризмом.

Главным отличием от предыдущих раундов станет продолжительность переговоров, на которые отведено всего четыре дня, с 16 по 19 мая. Предыдущие раунды длились, как правило, около двух недель. По словам де Мистуры, при планировании сроков нового раунда был учтен тот факт, что скоро начинается священный для мусульман месяц Рамадан. В то же время, отметил спецпосланник, сжатые сроки позволят придать дискуссиям более деловой характер.





Другое важное отличие от двух предыдущих раундов, прошедших в конце февраля - начале марта и затем в конце марта, заключается в изменении ситуации "на земле". По итогам международной встрече по Сирии в Астане 3-4 мая Россия, Турция и Иран подписали меморандум, предусматривающий создание в республике четырех зон деэскалации. Территориально они охватывают районы, где в последние месяцы велись наиболее активные боевые действия между правительством и оппозицией (в провинциях Идлиб, Хама, восточных пригородах Дамаска и в окрестностях Дераа на юге страны).



