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Усэйн Болт помог выкопать могилу для погибшего друга-спортсмена

15 мая 2017, 07:18

Так он решил поддержать родственников погибшего.

Другу спортсмена Джермейну Мэйсону было 34 года, 20 апреля он разбился на мотоцикле, передает 5-tv.ru.

Как сообщили зарубежные СМИ, в день аварии друга Болт, узнавший о катастрофе в Кингстоне, прилетел на место происшествия, чтобы лично поддержать родственников Мэйсона — он собственноручно помог выкопать могилу для погибшего.

Мэйсон родился на Ямайке и выступал за сборную этой страны до 2006 года. Перед Олимпиадой-2008 в Пекине спортсмен перешел в сборную Великобритании и выиграл на Играх серебро в прыжках в высоту.



Фото: скриншот

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