Усэйн Болт помог выкопать могилу для погибшего друга-спортсмена

Другу спортсмена Джермейну Мэйсону было 34 года, 20 апреля он разбился на мотоцикле, передает 5-tv.ru.





Как сообщили зарубежные СМИ, в день аварии друга Болт, узнавший о катастрофе в Кингстоне, прилетел на место происшествия, чтобы лично поддержать родственников Мэйсона — он собственноручно помог выкопать могилу для погибшего.





Мэйсон родился на Ямайке и выступал за сборную этой страны до 2006 года. Перед Олимпиадой-2008 в Пекине спортсмен перешел в сборную Великобритании и выиграл на Играх серебро в прыжках в высоту.









