В ВКО разыскивают пропавшего мужчину

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15 мая 2017, 07:35

12 мая он предположительно утонул при переправе через реку.

14 мая 2017 года в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, с. Карой, р. Калжыр, участок «Киын су», силами Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда проводились поиски гражданина 1974 г., передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.

12 мая он предположительно утонул при переправе через реку.

"14.05. в 21-17 поступила информация о пропаже спасателя 9-го подразделения Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда предположительно в результате опрокидывания надувной лодки из-за сильного течения. Спасатель находился в составе поисково-маневренной группы", - сказано в сообщении.

К месту происшествия направлены спасательные силы и средства.

Фото: Newstes.ru

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