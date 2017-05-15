Обстановку на внешних границах стран СНГ обсудят 18 мая в Алматы
15 мая 2017, 08:17
Планируется рассмотреть вопросы организации взаимодействия пограничных и иных ведомств стран Содружества в оказании помощи при возникновении и урегулировании кризисных ситуаций.
Заседание Совета командующих пограничными войсками стран Содружества состоится 18 мая в Алматы, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Исполкома СНГ.
Как сообщается, члены Совета обсудят обстановку на внешних границах государств — участников СНГ Центрально-Азиатского региона и тенденции ее развития, ход подготовки и проведения совместных спецпогранопераций и оперативно-профилактических мероприятий в акватории Каспийского моря в 2017 году, а также наметят аналогичные мероприятия на 2018 год.
«Планируется рассмотреть вопросы организации взаимодействия пограничных и иных ведомств стран Содружества в оказании помощи при возникновении и урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах, сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма», — говорится в сообщении.
Фото: newtimes.kz
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