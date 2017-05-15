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Карагандинский прокурор высказался по поводу его полуобнаженного видео

15 мая 2017, 08:34

В интернет видео попало из закрытого прокурорского чата.

Видео прокурора Осакаровского района Карагандинской области Берика Ахметжанова накануне быстро разлетелось по Сети, передает Zakon.kz.

В интернет видео попало из закрытого прокурорского чата. На кадрах мужчина показал себя в полуобнаженным виде.

Журналистка, которая знакома с ним лично, Полина Шиманская, рассказала о реакции Ахметжанова на эту популярность в соцсетях.

"Я ничего крамольного в этом не вижу, что теперь госслужащим на пляж ходить нельзя? Я хожу по три раза в неделю в зал, со мной тренируются и трудные подростки, я всегда пропагандируют здоровый образ жизни, и это видео было выложено в закрытой группе сотрудников прокуратуры. Таким образом я мотивировал их в праздники не сидеть за столом, а идти в зал. Но каким-то образом видео вышло за рамки закрытой группы, а журналисты подхватили. Я ни о чем не жалею и спокойно отношусь к вниманию к себе со стороны журналистов. Всем удачи и здоровья!", - сообщил он журналистке.

Фото: NV.kz

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