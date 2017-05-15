Карагандинский прокурор высказался по поводу его полуобнаженного видео

Видео прокурора Осакаровского района Карагандинской области Берика Ахметжанова накануне быстро разлетелось по Сети, передает Zakon.kz.





В интернет видео попало из закрытого прокурорского чата. На кадрах мужчина показал себя в полуобнаженным виде.





Журналистка, которая знакома с ним лично, Полина Шиманская, рассказала о реакции Ахметжанова на эту популярность в соцсетях.





"Я ничего крамольного в этом не вижу, что теперь госслужащим на пляж ходить нельзя? Я хожу по три раза в неделю в зал, со мной тренируются и трудные подростки, я всегда пропагандируют здоровый образ жизни, и это видео было выложено в закрытой группе сотрудников прокуратуры. Таким образом я мотивировал их в праздники не сидеть за столом, а идти в зал. Но каким-то образом видео вышло за рамки закрытой группы, а журналисты подхватили. Я ни о чем не жалею и спокойно отношусь к вниманию к себе со стороны журналистов. Всем удачи и здоровья!", - сообщил он журналистке.



