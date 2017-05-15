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Утверждены Правила осуществления мониторинга волонтерской деятельности
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Аннотация к документу: Приказ Министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан от 24 марта 2017 года № 42-1 «Об утверждении Правил осуществления мониторинга волонтерской деятельности» (не введен в действие)
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В соответствии с подпунктом 7) статьи 9 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года «О волонтерской деятельности» Правила осуществления мониторинга волонтерской деятельности.
В частности, цель мониторинга волонтерской деятельности - анализ волонтерской деятельности, выявление общих тенденций и выработка рекомендаций по развитию волонтерской деятельности на основе сбора информации.
Мониторинг осуществляется на основании информации о субъектах и практике волонтерской деятельности, волонтерских программ (проектов) и акций, опубликованной в средствах массовой информации, размещенной на интернет-ресурсах государственных органов, неправительственных и волонтерских организаций, данных наблюдения и социологических исследований, сведений субъектов волонтерской деятельности.
Мониторинг включает в себя следующие этапы:
1) сбор информации о:
субъектах волонтерской деятельности (вид, количество субъектов за отчетный период);
видах волонтерской деятельности;
реализации волонтерских программ (проектов) и волонтерских акций, в том числе в сотрудничестве с государственными органами;
положительной практике волонтерской деятельности, осуществляемой субъектами волонтерской деятельности;
2) обработка и анализ информации по итогам мониторинга;
3) составление отчетной информации на основании проведенного анализа. Отчетная информация содержит в себе:
изложение текущего состояния волонтерской деятельности;
описание положительной практики;
описание проблемных вопросов;
представление предложений по развитию и поддержке гражданских инициатив, направленных на организацию волонтерской деятельности;
представление предложений по разработке и реализации мер по повышению роли волонтерской деятельности;
представление предложений по решению проблемных вопросов.
По итогам мониторинга местные исполнительные органы районов, городов областного значения предоставляют информацию в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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