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Утверждены Правила осуществления мониторинга волонтерской деятельности

Аннотация к документу: Приказ Министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан от 24 марта 2017 года № 42-1 «Об утверждении Правил осуществления мониторинга волонтерской деятельности» (не введен в действие)

В соответствии с подпунктом 7) статьи 9 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года «О волонтерской деятельности» Правила осуществления мониторинга волонтерской деятельности.

В частности, цель мониторинга волонтерской деятельности - анализ волонтерской деятельности, выявление общих тенденций и выработка рекомендаций по развитию волонтерской деятельности на основе сбора информации.

Мониторинг осуществляется на основании информации о субъектах и практике волонтерской деятельности, волонтерских программ (проектов) и акций, опубликованной в средствах массовой информации, размещенной на интернет-ресурсах государственных органов, неправительственных и волонтерских организаций, данных наблюдения и социологических исследований, сведений субъектов волонтерской деятельности.

Мониторинг включает в себя следующие этапы:

1) сбор информации о:

субъектах волонтерской деятельности (вид, количество субъектов за отчетный период);

видах волонтерской деятельности;

реализации волонтерских программ (проектов) и волонтерских акций, в том числе в сотрудничестве с государственными органами;

положительной практике волонтерской деятельности, осуществляемой субъектами волонтерской деятельности;

2) обработка и анализ информации по итогам мониторинга;

3) составление отчетной информации на основании проведенного анализа. Отчетная информация содержит в себе:

изложение текущего состояния волонтерской деятельности;

описание положительной практики;

описание проблемных вопросов;

представление предложений по развитию и поддержке гражданских инициатив, направленных на организацию волонтерской деятельности;

представление предложений по разработке и реализации мер по повышению роли волонтерской деятельности;

представление предложений по решению проблемных вопросов.

По итогам мониторинга местные исполнительные органы районов, городов областного значения предоставляют информацию в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

15 мая 2017, 08:38
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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