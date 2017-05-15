В соответствии с подпунктом 7) статьи 9 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года «О волонтерской деятельности» Правила осуществления мониторинга волонтерской деятельности. В частности, цель мониторинга волонтерской деятельности - анализ волонтерской деятельности, выявление общих тенденций и выработка рекомендаций по развитию волонтерской деятельности на основе сбора информации. Мониторинг осуществляется на основании информации о субъектах и практике волонтерской деятельности, волонтерских программ (проектов) и акций, опубликованной в средствах массовой информации, размещенной на интернет-ресурсах государственных органов, неправительственных и волонтерских организаций, данных наблюдения и социологических исследований, сведений субъектов волонтерской деятельности. Мониторинг включает в себя следующие этапы: 1) сбор информации о: субъектах волонтерской деятельности (вид, количество субъектов за отчетный период); видах волонтерской деятельности; реализации волонтерских программ (проектов) и волонтерских акций, в том числе в сотрудничестве с государственными органами; положительной практике волонтерской деятельности, осуществляемой субъектами волонтерской деятельности; 2) обработка и анализ информации по итогам мониторинга; 3) составление отчетной информации на основании проведенного анализа. Отчетная информация содержит в себе: изложение текущего состояния волонтерской деятельности; описание положительной практики; описание проблемных вопросов; представление предложений по развитию и поддержке гражданских инициатив, направленных на организацию волонтерской деятельности; представление предложений по разработке и реализации мер по повышению роли волонтерской деятельности; представление предложений по решению проблемных вопросов. По итогам мониторинга местные исполнительные органы районов, городов областного значения предоставляют информацию в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.