Кличко станцевал под Бритни Спирс для волонтеров Евровидения
15 мая 2017, 08:43
Своим выступлением Кличко хотел отблагодарить волонтеров Евровидения за проделанную работу.
В сети опубликовано видео танца киевского мэра Виталия Кличко. Запись разместила в своем Twitter пресс-секретарь политика передает РИА Новости.
Она пояснила, что своим выступлением Кличко хотел отблагодарить волонтеров Евровидения за проделанную работу. В ролике звучит трек певицы Бритни Спирс и рэпера Will.i.am "Scream & Shout".
Конкурс эстрадной песни Евровидение завершился в Киеве 14 мая. По результатам телефонного голосования и голосования жюри стран-участниц первое место присудили португальскому исполнителю Сальвадору Собрало. Второе место занял уроженец Москвы Кристиан Костов, выступавший за Болгарию. Третьей стала молдавская группа SunStroke Project, получившая 374 балла.
Фото: скриншот
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