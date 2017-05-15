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Кличко станцевал под Бритни Спирс для волонтеров Евровидения

15 мая 2017, 08:43

Своим выступлением Кличко хотел отблагодарить волонтеров Евровидения за проделанную работу.

В сети опубликовано видео танца киевского мэра Виталия Кличко. Запись разместила в своем Twitter пресс-секретарь политика передает РИА Новости.

Она пояснила, что своим выступлением Кличко хотел отблагодарить волонтеров Евровидения за проделанную работу. В ролике звучит трек певицы Бритни Спирс и рэпера Will.i.am "Scream & Shout".

Конкурс эстрадной песни Евровидение завершился в Киеве 14 мая. По результатам телефонного голосования и голосования жюри стран-участниц первое место присудили португальскому исполнителю Сальвадору Собрало. Второе место занял уроженец Москвы Кристиан Костов, выступавший за Болгарию. Третьей стала молдавская группа SunStroke Project, получившая 374 балла.



Фото: скриншот

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