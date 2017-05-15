Невеста Никиты Преснякова рассказала о подготовке к свадьбе

«Это все сейчас решается. Но мы не хотим звать очень много гостей, то есть будут только близкие, родственники, друзья. Больше нам никто не нужен», - сказала Алена Краснова.





Правда, уже сейчас самых близких набирается человек 200. Не меньше 50 человек — только родственников со стороны жениха. Приглашение получила и легендарная бабушка Алла Пугачёва. А невеста Преснякова уже побывала у Примадонны на смотринах.





«Вначале очень боялась, стеснялась. Но это было зря. Очень открытый, светлый человек», - поделилась девушка.





Кристина Орбакайте тоже благословила влюбленных. И надеется, что для невестки Алёны Красновой станет хорошей свекровью. Певица не лезет к молодоженам с советами по поводу свадебного торжества, а ведь банкетов она повидала немало.