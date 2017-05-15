Невеста Никиты Преснякова рассказала о подготовке к свадьбе
15 мая 2017, 08:55
Торжество планируется летом.
Дата свадьбы Никиты Преснякова и Алёны Красновой уже назначена — 27.07.2017. Это число выбирал жених. Никита Пресняков верит, что цифра семь принесет счастье в семью. А невеста хочет и свадьбу провести по-семейному, передает НТВ.
«Это все сейчас решается. Но мы не хотим звать очень много гостей, то есть будут только близкие, родственники, друзья. Больше нам никто не нужен», - сказала Алена Краснова.
Правда, уже сейчас самых близких набирается человек 200. Не меньше 50 человек — только родственников со стороны жениха. Приглашение получила и легендарная бабушка Алла Пугачёва. А невеста Преснякова уже побывала у Примадонны на смотринах.
«Вначале очень боялась, стеснялась. Но это было зря. Очень открытый, светлый человек», - поделилась девушка.
Кристина Орбакайте тоже благословила влюбленных. И надеется, что для невестки Алёны Красновой станет хорошей свекровью. Певица не лезет к молодоженам с советами по поводу свадебного торжества, а ведь банкетов она повидала немало.
Невесту Преснякова вся родня знает с пеленок. Алла Пугачёва и родители Алёны — соседи по даче на Истре. Но только три года назад Никита разглядел в Алёне девушку своей мечты. Никита дождался, пока его избранница закончит школу, поступит в вуз, а перед тем, как попросить у Алёны руку и сердце, предложил ей переехать к нему в квартиру, которую подарила Никите Алла Пугачёва.
Девушка уверена: неприятных сюрпризов в их семейной жизни не будет. За время совместной жизни они изучили привычки друг друга. Никита не ест мяса, не любит, когда его называют «внук Пугачёвой», и обожает собак. Влюбленные даже завели двух питомцев.
Алёна понимает, что сейчас для ее жениха важно состояться в профессии. Она готова даже медовым месяцем пожертвовать ради гастролей. После свадьбы Алёна не против уйти в декретный отпуск. Ей — 20, Никите уже 26 лет, и он давно мечтает о детях.
Фото: Sundaynews.info
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