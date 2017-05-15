В соответствии с подпунктом 22) статьи 12 Закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности» утверждены Правила формирования, ведения и использования Государственного реестра судебных экспертов Республики Казахстан.

В частности, Государственный реестр содержит сведения о судебных экспертах, являющихся сотрудниками органов судебной экспертизы, а также о лицах, имеющих лицензию на занятие судебно-экспертной деятельностью (далее - судебные эксперты).

Государственный реестр формируется в целях обеспечения органов, ведущих уголовный процесс, судов, органов (должностных лиц), в производстве которых находятся дела об административных правонарушениях, прокуроров, нотариусов и иных участников процесса сведениями о судебных экспертах.

Государственный реестр формируется и ведется Департаментом по организации экспертной деятельности Министерства юстиции Республики Казахстан (далее - Департамент).

Информационное обеспечение для формирования и ведения Государственного реестра осуществляют РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» (далее - Центр) и комиссия по лицензированию судебно-экспертной деятельности Министерства юстиции Республики Казахстан (далее - Комиссия), предоставляя сведения о судебных экспертах.

Сведения о судебных экспертах, подлежащих включению (исключению) в Государственный реестр, направляются Центром и Комиссией в течение пяти рабочих дней после принятия решения о присвоении квалификации судебного эксперта, прохождении аттестации, принятия и увольнения из органов судебных экспертиз либо выдачи, приостановлении, возобновление, прекращении действия лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью.

Государственный реестр заполняется по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

Сведения, подлежащие внесению в Государственный реестр, вносятся в него в течение пяти рабочих дней с момента их поступления в Департамент.

Государственный реестр ведется в электронном формате на государственном и русском языках.

При необходимости внесения изменений и дополнений в Государственный реестр, Центр и Комиссия направляют соответствующую информацию в Департамент в одном экземпляре на государственном и русском языках, в печатном и электронном виде в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения о внесении изменений и дополнений. Изменения и дополнения в Государственный реестр вносятся Департаментом в течение пяти рабочих дней с момента поступления информации, указанной в настоящем пункте.

Государственный реестр в электронном формате размещается на интернет-ресурсах Министерства юстиции Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.