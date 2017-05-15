Выставка AstanaBuild: центральное строительное событие в столичном регионе Казахстана
15 мая 2017, 09:07
В выставке принимают участие более 130 компаний из 14 стран мира, таких как Беларусь, Германия, Испания, Италия, Иран, Казахстан, Канада, Китай, Кыргызстан, Россия, Турция, Узбекистан, Украина и Япония.
C 17 по 19 мая 2017 года в Астане пройдет 19-я казахстанская международная строительная и интерьерная выставка AstanaBuild 2017.
В выставке принимают участие более 130 компаний из 14 стран мира, таких как Беларусь, Германия, Испания, Италия, Иран, Казахстан, Канада, Китай, Кыргызстан, Россия, Турция, Узбекистан, Украина и Япония.
В этом году на выставке будет представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов, напольных покрытий, дверей и замков, интерьерных решений, фасадов, оконных технологий, кровли, инструментов, керамики и камня, строительного и инженерного оборудования, оборудования для отопления, водоснабжения, промышленных и уличных ворот.
Более 40% экспонентов – это казахстанские компании, представляющие почти все регионы республики, из них 26 % - местные производители.
Хотелось бы отметить положительные тенденции в торговых взаимоотношениях между Казахстаном и Россией. В этом году в выставке AstanaBuild 2017 участвуют более 60 российских компаний. Коллективными стендами будут представлены субъекты Российской Федерации, такие как Красноярский край и Липецкая область.
Традиционно выставка будет сопровождаться насыщенной деловой программой.
17 мая состоятся презентации инвестиционного потенциала двух регионов: Астаны и Павлодарской области. В рамках презентаций будут представлены инвестиционные проекты в строительстве, предназначенные как под государственно-частное партнерство, так и прямые инвестиции.
17-18 мая 2017 года международная школа дизайна «Ар-Нуво» проведет мастер-классы и семинары по теме дизайна интерьеров.
Также в течение 2-х дней пройдут семинары компаний-участниц, на которых можно ознакомиться с техническими характеристиками строительных материалов и оборудования, получить консультации по их эксплуатации и монтажу. www.astanabuild.kz.
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