Трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК
15 мая 2017, 09:55
Докладчик – Министр энергетики Канат Бозумбаев.
В Мажилисе Парламента РК проходит правительственный час на тему - «О развитии урановой промышленности», сообщает Zakon.kz.
Докладчик – Министр энергетики Канат Бозумбаев.
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