Женщина с ребенком пострадали в ДТП с пьяным водителем в Алматы
15 мая 2017, 09:31
Автомобиль от удара сзади откинуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение.
Нетрезвый водитель на полной скорости врезался в стоявший на перекрестке автомобиль, пассажиры которого получили травмы, сообщили очевидцы.
Дорожная авария произошла на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Байнаульской. Nissan Juke двигался в южном направлении по Суюнбая и, приготовившись к повороту налево, на Байнаульскую, пропускал встречное движение.
В это время по той же дороге в том же направлении ехала Lada Priora. "Лада" на полном ходу въехала в Juke, который откинуло на полосу встречного движения. Двигавшаяся в тот момент в северном направлении Toyota Camry столкнулась с "Ниссаном".
В результате ДТП пострадали и были госпитализированы женщина и ребенок — пассажиры Nissan Qashqai.
Как выяснилось позже, водитель "Приоры" находился в алкогольном опьянении.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: очевидцев
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