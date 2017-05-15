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Женщина с ребенком пострадали в ДТП с пьяным водителем в Алматы

15 мая 2017, 09:31

Автомобиль от удара сзади откинуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение.

Нетрезвый водитель на полной скорости врезался в стоявший на перекрестке автомобиль, пассажиры которого получили травмы, сообщили очевидцы.



Дорожная авария произошла на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Байнаульской. Nissan Juke двигался в южном направлении по Суюнбая и, приготовившись к повороту налево, на Байнаульскую, пропускал встречное движение.



В это время по той же дороге в том же направлении ехала Lada Priora. "Лада" на полном ходу въехала в Juke, который откинуло на полосу встречного движения. Двигавшаяся в тот момент в северном направлении Toyota Camry столкнулась с "Ниссаном".



В результате ДТП пострадали и были госпитализированы женщина и ребенок — пассажиры Nissan Qashqai.

Как выяснилось позже, водитель "Приоры" находился в алкогольном опьянении.


Источник: Sputnik Казахстан
Фото: очевидцев



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