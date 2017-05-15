Флот в центре континента

Сауле Дуйсенова, Старший юрист

Юридическая фирма Unicase Казахстан

Андрей Перепелица Старший юрист, ACIArb

Interlegal, Международная юридическая служба

Республика Казахстан - крупнейшая, и одна из самых быстроразвивающихся экономик в регионе Центральной Азии. Страна находится на 35-м месте в глобальном рейтинге легкости ведения бизнеса по версии WorldBank, и занимает второе место в списке государств с наибольшим количеством реформ за последний год. Географическое положение Казахстана в центре Евразии придает ему особое значение в системе транспортных связей европейских и азиатских государств. Тем не менее, даже находясь внутри континента, Казахстан может считаться полноправной морской державой.

Будучи расположенным на берегу внутреннего континентального моря, Казахстан долгое время оставался без собственного флота. После распада СССР, весь морской флот на Каспии, принадлежавший Каспийскому пароходству, был национализирован Азербайджаном, который стал крупным перевозчиком нефтеналивных и генеральных грузов. Однако, на протяжении последних 15 лет Казахстан стремится стать независимым игроком на транспортном рынке, располагая собственным новым флотом на Каспии (прежде всего, нефтеналивным). Морская стратегия Казахстана направлена на уменьшение зависимости от иностранных перевозчиков (в первую очередь - Азербайджан и Россия) и грузоотправителей, а также на использование экономических преимуществ морских перевозок.

Создание собственного морского флота стало для страны не только чисто экономической задачей, но имело также большое политическое и стратегическое значение. Приобретение и использование судов класса «река-море» выдвигает Казахстан на более выгодные позиции как в Каспийском регионе, так и в регионах Черноморского и Средиземноморского бассейнов.

Казахстан с 1994 года является членом IMO и присоединился к основным конвенциям, принятым под эгидой организации. В 2013 году Казахстан переместился из «серого» в «белый» список Парижского меморандума о взаимопонимании, и с тех пор уверенно занимает место в «белом списке» (2015 год - 30 место из 43 позиций в white list).

В 2001 году правительством была принята детальная Концепция развития торгового мореплавания. В январе 2002 года принят закон «О торговом мореплавании». В 2004 году - введена в действие Программа создания национального морского торгового флота. В тот период весь морской торговый флот Казахстана состоял из 4 сухогрузов. В настоящее время, на казахстанском шиппинговом рынке имеются два крупнейших игрока: «KTZ Express Shipping» и «Казмортрансфлот».

В собственности «KTZ Express Shipping» имеются два сухогрузных судна дедвейтом 5000 тонн и два сухогруза судна дедвейтом 7000 тонн. Общий тоннаж сухогрузного флота составляет 25 241 тонн. Флот группы компаний «Казмортрансфлот» насчитывает 21 судно различного типа и назначения, в том числе 8 танкеров.

Согласно стратегии развития, к 2020 году сухогрузный флот «KTZ Express Shipping» должен увеличиться до 20 единиц флота класса «река-море». Национальная судоходная компания «Казмортрансфлот» в этот же период планирует нарастить общий тоннаж собственного флота до 1,4 млн тонн.

Как было сказано, морское законодательство Казахстана создавалось в конце 90-х - начале 2000-х годов, и потому является достаточно прогрессивным. Некоторые положения законодательства Казахстана стоило бы взять на заметку и украинскому законодателю. Так, например, закон «О торговом мореплавании» определяет понятие «доверительное управление судном». В соответствии с этим законом, собственник судна вправе передать его доверительному управляющему для осуществления управления судном за вознаграждение в интересах собственника. Фактически, на законодательном уровне специальной нормой закреплена возможность осуществления шипменеджерской деятельности.

С конца 2000-х годов Казахстан начал предпринимать шаги по созданию второго судового реестра, а в 2013 году было законодательно введено в действие понятие «Международный судовой реестр Республики Казахстан». Для сравнения, в Украине идеи создания Международного реестра обсуждаются с 2001 года, но до настоящего времени никаких реальных действий в этом направлении предпринято не было. В 2008 году создание такого реестра было предусмотрено решением СНБО «О мерах по обеспечению развития Украины как морской державы», однако в 2014 году это решение было отменено, и концепция второго реестра так и осталась на бумаге.

Нельзя сказать, что Казахстан продвигается по пути создания Международного реестра совершенно без проблем. Так, по существующему законодательству иностранцы не могут быть назначены на должности капитана, старшего помощника капитана и старшего механика морского судна, плавающего под флагом Казахстана. Не совсем ясно, как это согласуется с принципами Международного реестра, в частности с мульти-юрисдикционным деятельности судовладельцев. Тем не менее, правила регистрации судов в Казахстане просты и прозрачны.

По общему правилу, право плавания под казахским флагом предоставляется судам, принадлежащим физическим и/или юридическим лицам Казахстана. Наиболее распространенными видами юридических лиц в Казахстане являются товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) и акционерное общество (АО). Если выбирать между АО и ТОО, то последнее с практической и юридической точки зрения является наиболее приемлемой структурой для ведения бизнеса (минимальные требования в части регистрации, размера уставного капитала, корпоративного управления, отчетности и т.д.). Регистрационный сбор за регистрацию юридического лица составляет около 50 USD.

Право плавания под флагом Казахстана возникает в момент регистрации судна в одном из трех реестров: государственном реестре морских судов, международном судовом реестре, или бербоут-чартерном реестре. Государственная регистрация судов (и прав на них) в каком-либо из реестров осуществляется Морской администрацией порта Актау. Ведение реестров осуществляется как в бумажном, так и в электронном виде.

Возраст судна, пригодного для регистрации, не должен превышать двадцати лет, за исключением судов, прошедших реновацию, модернизацию и/или переоборудование. Регистрационный сбор за регистрацию судна составляет около 500 USD, и не требует последующих платежей. Регистрация осуществляется в достаточно сжатые сроки - десять рабочих дней с момента предоставления документов

Казахстанские судовладельцы подлежат общему порядку налогообложения, установленному налоговым законодательством. Общий порядок предусматривает уплату корпоративного подоходного налога по ставке 20%. Предусмотрена также оплата НДС в размере 12% от облагаемого оборота. При этом, международная транспортировка товаров, экспортируемых с территории Республики Казахстан и импортируемых на территорию Республики Казахстан, облагается НДС в размере 0%. При выплате дивидендов иностранным акционерам, у источника выплаты удерживается корпоративный подоходный налог по ставке 15%, которая может быть уменьшена при наличии соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения. В настоящее время в Казахстане действуют 52 соглашения об избежании двойного налогообложения, в том числе с Великобританией, Канадой, Нидерландами, Чехией, Грузией, Латвией, ОАЭ.

Очевидно, что размер морского флота Казахстана пока что невелик. Однако пример страны, сумевшей с нуля создать собственный флот, может быть весьма поучителен для Украины. Казахстан имеет и неспешно, но последовательно реализует планы увеличения присутствия своего флота на Каспии. Создаются собственные транспортные коридоры и морские логистические системы. Вполне возможно, что уже в ближайшем десятилетии казахстанский флаг станет «своим» и в Черноморском и Средиземноморском бассейнах. А с учетом положения в «белом» списке Paris MOU, флаг Казахстана может оказаться привлекательным в качестве замены ряда «белых» флагов европейских юрисдикций. Для этого, вероятно, потребуется построение специфических корпоративных схем в целях оптимизации налогообложения. Опыт компании Interlegal а также сотрудничество с казахстанскими юристами из компании Unicase позволяют эффективно решать задачи как создания корпоративной структуры, так и регистрации флота в Казахстане.