В Мексике 11 человек пострадали при взрыве пиротехники в церкви
15 мая 2017, 09:44
Причины инцидента в настоящее время неизвестны.
Взрыв пиротехники произошел в церкви мексиканского поселка Ла-Орталиса в мексиканском штате Мехико. В результате случившегося пострадали 11 человек, передает РИА Новости.
Как сообщается, взрыв полностью разрушил десятиметровую стену. Причины инцидента в настоящее время неизвестны.
Ранее 14 человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва склада с пиротехническими материалами в мексиканском штате Пуэбла.
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