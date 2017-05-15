Тайна коллекторской деятельности

Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» (далее - Закон) введено новое понятие тайны такое как «Тайна коллекторской деятельности». То есть помимо банковской тайны, тайны предоставления микрокредита, коммерческой тайны, персональных данных должника появилась новая охраняемая законом информация.

Согласно статьи 11 Закона тайна коллекторской деятельности включает в себя любые сведения о:

- должнике;

- кредиторе;

- задолженности;

- третьих лицах, связанных обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита;

- об условиях заключенных договоров о взыскании задолженности;

- иные сведения, полученные и (или) составленные коллекторским агентством при осуществлении коллекторской деятельности.

Это могут сведения о причинах возникновения задолженности, других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его ходатайство об изменении условий договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, а также предоставляются достоверная информация об образовании, уровне доходов и расходов, о составе (членах) семьи, месте жительства, наличии имущества, иные сведения, необходимые кредитору для рассмотрения письменного заявления и определения достаточности собственных средств должника для исполнения обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита.

Тайна коллекторской деятельности в отношении должника может быть раскрыта только должнику, третьему лицу на основании письменного согласия должника, в том числе данного при заключении договора банковского займа на раскрытие банковской тайны или договора о предоставлении микрокредита на раскрытие тайны предоставления микрокредита, а также иным лицам, указанным в Законе.

Также сведения о должнике, кредиторе, задолженности, третьих лицах, связанных обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, об условиях заключенных договоров о взыскании задолженности и иные сведения, полученные и (или) составленные коллекторским агентством при осуществлении коллекторской деятельности, выдаются:

1) представителям должника: на основании нотариально удостоверенной доверенности;

2) государственным органам и должностным лицам, осуществляющим функции уголовного преследования: по находящимся в их производстве уголовным делам на основании письменного запроса, заверенного печатью и санкционированного прокурором;

Данная норма противоречит ст. 254 Уголовно-процессуального Кодекса РК, согласно которой постановление о производстве обыска, а также выемке документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, должно быть санкционировано следственным судьей.

3) судам: по находящимся в их производстве делам на основании определения, постановления, решения и приговора суда;

4) органам юстиции и частным судебным исполнителям: по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании санкционированного судом постановления судебного исполнителя, заверенного печатью органа юстиции или печатью частного судебного исполнителя;

5) прокурору: на основании постановления о производстве проверки в пределах его компетенции по находящемуся у него на рассмотрении материалу;

6) органам государственных доходов: по вопросам, связанным с налогообложением проверяемого лица, на основании предписания;

7) уполномоченному органу в области реабилитации и банкротства: в отношении лица, по которому имеется вступившее в законную силу решение суда о признании банкротом, за период в течение пяти лет до возбуждения дела о банкротстве и (или) реабилитации с санкции прокурора;

8) уполномоченному органу: по вопросам, связанным с осуществлением государственного контроля за деятельностью коллекторских агентств.

9) лицам, указанным должником в завещании;

10) нотариусам: по находящимся в их производстве наследственным делам на основании письменного запроса нотариуса, заверенного его печатью (к письменному запросу нотариуса должна быть приложена копия свидетельства о смерти);

12) иностранным консульским учреждениям: по находящимся в их производстве наследственным делам.

13) банковскому омбудсману по находящимся у него на рассмотрении обращениям физических лиц по урегулированию разногласий, возникающих из договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, обязательства по которому были уступлены лицу, указанному в пунктах 3 и 4 статьи 36-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» или в пунктах 4 и 5 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовых организациях».

Данная норма Закона РК «О коллекторской деятельности» противоречит ст. 40-4 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», согласно которой банковский омбудсман рассматривает только споры, возникающие из договора ипотечного займа. При этом ст. 4 Закона РК «О коллекторской деятельности» не допускается осуществление коллекторской деятельности в отношении должника - физического лица, задолженность которого обеспечена залогом в виде жилища.

Не являются раскрытием тайны коллекторской деятельности предоставление коллекторскими агентствами информации в кредитные бюро в соответствии с Законом Республики Казахстан «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» и предоставление кредитными бюро информации о должнике в части задолженности.

При этом вновь повторяется проблема с адвокатскими запросами, имеющая место с нормами Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». Статья 50 указанного Закона ограничивает адвокатов в получении сведений по банковской тайне. Теперь адвокаты лишены и права получать сведения по Тайне коллекторской деятельности.

За разглашение или незаконное использование сведений, составляющих охраняемую законами Республики Казахстан тайну, коллекторские агентства, а также иные лица, получившие на основании Закона РК «О коллекторской деятельности» и других законов Республики Казахстан доступ к указанным сведениям, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Согласно ст. 223 Уголовного Кодекса РК сбор сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с проведением процедуры легализации имущества, путем похищения документов, подкупа или угроз в отношении лиц, владеющих коммерческой или банковской тайной, тайной предоставления микрокредита, тайной коллекторской деятельности, или их близких, перехвата в средствах связи, незаконного проникновения в компьютерную систему или сеть, использования специальных технических средств, а равно иным незаконным способом в целях разглашения либо незаконного использования этих сведений -

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, без согласия их владельца лицом, которому они были доверены по службе или работе, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившее крупный ущерб, -

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Адвокат Алматинской

городской коллегии адвокатов

Айтбаев С.М.

Тел. 8-707-835-33-11