Лжепредпринимательство и уклонение от уплаты налогов как составы преступлений, вопросы и проблемы

Ж. Кунсеркин,

Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов

В последнее время в судебной и правоприменительной практике имеет место распространение уголовных дел по лжепредпринимательству - ст.215 УК РК, когда какой-либо субъект или обычно в группе с кем-либо обвиняется в том, что создал и руководил субъектом лжепредпринимательства, вследствие чего систематическое извлекал незаконную наживу, используя при этом печати и реквизиты лжепредприятия (лжепредприятий) для выдачи иным хозяйствующим субъектам (контрагентам) счетов фактур без фактического оказания услуг и поставки товаров, а также и других документов на фактически не выполненные работы и нереализованные товары. Тем самым лжепредприниматель незаконно создает видимость увеличения затратной части дохода этих контрагентов, тем самым способствуя им незаконно уклоняться от уплаты налогов.

Зачастую обвиняемые лжепредприниматели по таким делам обвиняются в незаконном обналичивании денег. Но основную массу дел, известных мне составляют уголовные дела, по которым обвиняемые обвиняются в лжепредпринимательстве с целью уклонения от уплаты налогов налогоплательщиками либо в оказании им содействия в уклонении от уплаты налогов.

Как очевидно следует из судебной практики дела по лжепредпринимательству являются сложными как по части доказывания доказательств вины и невиновности, так и в части оценки и квалификации действий обвиняемых.

Я как адвокат имел опыт участия в делах по лжепредпринимательству в качестве защитника.

I. За последний год позиция защиты по различным уголовным делам по лжепредпринимательству базировалась на положениях Нормативного постановления ВС РС «О некоторых вопросах применения законодательства о лжепредпринимательстве» от 12 января 2009 года № 1 (с изменениями и дополнениями от 07.07.2016 г.) и Нормативного постановления ВС РК «О судебной практике применения налогового законодательства» от 27 февраля 2013 года № 1.

При этом считаю необходимым сразу обратить внимание на наиболее спорное положение Нормативного постановления Верховного суда о лжепредпринимательстве. В п. 10 данного Нормативного постановления указано: Поскольку состав уголовного правонарушения, предусмотренный ст. 215 УК, полностью охватывает действия лжепредпринимателя по пособничеству контрагенту в уклонении от уплаты налогов, то эти его действия дополнительной квалификации по ст. 245 УК не требуют.

То есть, исходя из данного разъяснения, можно сделать только один вывод, что лжепредпринимательство это по сути и по своему составу является пособничеством уклонению от уплаты налогов, а не отдельный состав преступления.

То есть, между двумя нормами уголовного закона имеется прямая конкуренция, о чем четко и ясно разъяснил Верховный суд.

Тем более, уклонение от уплаты налогов само по себе является преступной целью при лжепредпринимательстве, как это следует из анализа квалифицирующих признаков данного состава преступления.

II. В соответствии с п.10 Нормативного постановления ВС РК «О некоторых вопроса применения законодательства о лжепредпринимательстве» от 12 января 2009 года № 1 (с изменениями и дополнениями от 07.07.2016 г.) сопряженный с лжепредпринимательством ущерб определяется как сумма налога, от уплаты которого уклонился контрагент.

Обращаю внимание, что не обвиняемый лжепредприниматель, а именно контрагент.

В этой связи ущерб, причиненный контрагентом лжепредприятия, в виде неуплаченных налогов, а также вина в этом руководителя (участника) контрагента подлежат доказыванию с принятием процессуального решения по данному уголовному делу либо должны быть установлены ранее принятым и вступившим в законную силу постановлением о привлечении к административной ответственности, обвинительным приговором суда или постановлением о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

То есть, ущерб государству своими действиями создает контрагент, когда уклоняется от уплаты налогов а сумма ущерба вменяться по ст.215 УК РК обвиняемому лжепредпринимателю.

Однако, как следует из материалов некоторых уголовных дел, вина контрагентов в уклонении от уплаты налогов не доказывается, по ним не принимается никакого процессуального решения, их вина не устанавливается принятым и вступившим в законную силу постановлением о привлечении к административной ответственности, обвинительным приговором или постановлением о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

Напротив, обычно на практике контрагенты в лучшем случае привлекаются к административной ответственности за занижение сумм налогов либо вообще освобождаются от уголовной ответственности за отсутствием в их действиях состава преступления.

В таких условиях в судебном разбирательстве адвокаты вполне обоснованно ставят вопрос об отсутствии состава лжепредпринимательства в действиях их подзащитных, поскольку в материалах дела отсутствуют факт и доказательства уклонения от уплаты налогов контрагентами, то есть тех лиц, которым обвиняемый (обвиняемые) оказывали пособничество в уклонении от уплаты налогов в той или иной форме.

Также возникает существенный и закономерный вопрос: как поступать с обвиняемым в лжепредпринимательстве, если в отношении всех контрагентов приняты процессуальные решения об освобождении от уголовной ответственности и/или они привлечены к административной ответственности? Должен ли лжепредприиматель нести уголовную ответственность в таких условиях? Будет ли это справедливо с точки зрения основополагающих принципов уголовного закона?

А такие случаи на практике, когда все контрагенты были освобождены от уголовной ответственности в отношении незначительного их числа были вынесены административные постановления мне известны из собственной практики.

III. Потерпевшим в таких делах выступает орган государственных доходов в лице районного Управления государственных доходов, чья позиция обычно предельно ясна и вместе с тем уязвима с правовой точки зрения. Так ущерб определяется, как уже было отмечено выше, как сумма неуплаченных контрагентами налогов. Причем нередки случаи, когда контрагенты ранее уже признаны в установленном порядке ликвидированными.

Однако, могу вполне обоснованно утверждать, что обвиняемые лжепредприниматели не могут являться ответчиками по уголовным делам по факту уклонения контрагентами от уплаты налогов и нести ответственность за неуплаченные налоги, поскольку налогоплательщик должен оплачивать налоги только самостоятельно в налоговом органе в соответствии с ст.31 Налогового кодекса, а не обвиняемый лжепредприниматель.

Можно предположить, что правовой механизм должен действовать следующим образом: обвиняемые для заглаживания вреда должны внести сумму неуплаченного налога в бюджет только через счет самого налогоплательщика. То есть, сначала внести деньги на счет налогоплательщика, а далее налогоплательщик должен произвести налоговый платеж.

Однако, опять возникает вопрос: как должен контрагент приходовать сумму вносимую лжепредпринимателем? Это будет считаться доходом контрагента?

Если же обвиняемые самостоятельно оплатят на счет казначейства сумму инкриминируемых неуплаченных налогов, то сумма неуплаченного налога по конкретному юридическому лицу все равно будет считаться не уплаченной и в зачет государственного бюджета не пойдет.

Данная проблема уже неоднократно возникала в ходе досудебного расследования и в ходе судебных разбирательств. Тем более эта проблема никак не решается и не может решиться в условиях, когда контрагент на момент следствия и суда уже признан ликвидированным, когда уже вообще отсутствует лицевой счет налогоплательщика.

То есть, обвиняемый может технически внести на счет казначейства сумму, предъявленную ему по обвинительному акту и исковому заявлению, но данная сумма не засчитывается в счет налога по конкретному налогоплательщику и не попадает в государственный бюджет.

Мало того, данную уже уплаченную сумму обвиняемый может через некоторое время истребовать у органа государственных налогов.

Также возникает вопрос, если группа обвиняемых лжепредпринимателей зачислили инкриминируемые суммы на счет казначейства в счет уплаты налогов за нескольких налогоплательщиков, то как будет распределяться сумма между налогоплательщиками и между обвиняемыми? Каким процессуальным актом? Как орган государственных доходов в дальнейшем может и должен распределять данные суммы по налогам, пени и штрафам?

Если эти вопросы не могут быть разрешены в соответствии с законом в рамках уголовного дела, значит обвиняемый заведомо лишается не только возможности загладить причиненный вред, но и просить суд освободить его от уголовной ответственности. То есть, права обвиняемого существенно нарушаются. Вместе с тем нарушаются имущественные интересы государства на возмещение причиненного вреда.

С другой стороны, как поступать, если контрагенты погасят все свои неуплаченные налоги уже после вступления приговора в отношении лжепредпринимателя в законную силу? То есть, возможна ситуация, когда не обвиняемый, а ранее освобожденный от ответственности контрагент загладит причиненный вред. Может ли в таких случаях осужденный лжепредприниматель ставить вопрос о пересмотре приговора по вновь открывшимся обстоятельствам и просить суд об освобождении его от уголовной ответственности?

И опять вопрос: если контрагенты до момента вынесения приговора погасят налоговую задолженность, то как применять в отношении обвиняемого лжепредпринимателя положение о возможном освобождении от уголовной ответственности согласно ст.68 ч.1 УК РК? То есть, обвиняемый сам не заглаживал причиненный вред, то есть не выплачивал неуплаченные налоги, но причиненный вред заглажен. Хотя быть может даже роль обвиняемого лжепредпринимателя в этом и была, но все-таки не он выплачивает недоимку по налогам и штрафы. Можно ли принять решение об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности?

IV. В соответствии с п. 13 Нормативного постановления ВС РК «О некоторых вопросах применения законодательства о лжепредпринимательстве» лица, создавшие и/или обладающие правом определять решения лжепредприятия, равно как его руководитель, несут ответственность как соисполнители лжепредпринимательства.

Однако, на практике к уголовной ответственности за лжепредпринимательство зачастую привлекается субъект, который не создавал лжепредприятия, не обладал ни формальным, ни фактическим правом определять решения лжепредприятий. То есть, фактический собственник лжепредприятия, которому фактически подчинялись лжедиректора, лжеучредители и лжебухгалтера. Но все эти директора, учредители и бухгалтеры очень часто вообще освобождаются от ответственности и даже без какого-либо деятельного раскаяния. Примеры у меня имеются

То есть, исходя из смысла статьи 215 УК РК и Нормативного постановления Верховного суда фактический руководитель и владелец лжепредприятия не может нести напрямую ответственность за лжепредпринимательство или как соисполнитель лжепредпринимательства, а только как пособник, если доказано, что он своими советами и указаниями способствовал лжеучредителю создать и лжедиректору управлять лжепредприятием, или лжебухгалтеру участвовать в управлении.