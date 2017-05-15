Жители Астаны поддержали благотворительный проект КАЗГЮУ

В столичном парке Астаны в минувшие выходные состоялся благотворительный забег с участием горожан из числа представителей финансовых институтов, нацкомпаний, а также общественных деятелей и студентов Университета КАЗГЮУ. Все участники откликнулись на инициативу Корпоративного Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ», реализующего проект по оказанию поддержки выпускников школ Астаны и Акмолинской области в получении высшего образования.

Любители спортивных состязаний имели возможность продемонстрировать закалку в дистанциях на 5 и 10 километровую пробежку, также для участников были организованы соревнования по перетягиванию каната и армрестлингу. Победителям были присуждены денежные призы и грамоты. А также для всех желающих проводились групповые занятия FIGHT, йога и зумба.

Как сообщалось ранее, мероприятие прошло в рамках благотворительной деятельности Эндаумент КАЗГЮУ и все вырученные средства от участия в марафоне будут использованы для оплаты обучения выпускников школ г. Астаны и Акмолинской области из числа одаренной молодежи, а также представителей уязвимой категории населения. Кроме того, на мероприятии стало известно, что генеральный спонсор забега HEALTH CLUB & SPA GRAND PRIX выделил грант абитуриенту из многодетной семьи, выпускнику одной из столичных школ для обучения в КАЗГЮУ.

Победителем забега на дистанцию 5 километров стал Бодауханов Ермек (TengriBank) и получил денежного приз в размере 30 000 тенге от HEALTH CLUB & SPA GRAND PRIX.

Победителем забега на дистанцию 10 километров стал Токбанбетов Кудайберген (НурБанк) и получил денежный приз в размере 50 000 тенге от HEALTH CLUB & SPA GRAND PRIX.

Осенью текущего года Университет КАЗГЮУ планирует провести масштабный забег с участием всех жителей столицы.

Динара Архарова, Астана