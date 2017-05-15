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Жители Астаны поддержали благотворительный проект КАЗГЮУ

 

В столичном парке Астаны в минувшие выходные состоялся благотворительный забег с участием горожан из числа представителей финансовых институтов, нацкомпаний, а также общественных деятелей и студентов Университета КАЗГЮУ. Все участники откликнулись на инициативу Корпоративного Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ», реализующего проект по оказанию поддержки выпускников школ Астаны и Акмолинской области в получении высшего образования.

Любители спортивных состязаний имели возможность продемонстрировать закалку в дистанциях на 5 и 10 километровую пробежку, также для участников были организованы соревнования по перетягиванию каната и армрестлингу. Победителям были присуждены денежные призы и грамоты. А также для всех желающих проводились групповые занятия FIGHT, йога и зумба.

Как сообщалось ранее, мероприятие прошло в рамках благотворительной деятельности Эндаумент КАЗГЮУ и все вырученные средства от участия в марафоне будут использованы для оплаты обучения выпускников школ г. Астаны и Акмолинской области из числа одаренной молодежи, а также представителей уязвимой категории населения. Кроме того, на мероприятии стало известно, что генеральный спонсор забега HEALTH CLUB & SPA GRAND PRIX выделил грант абитуриенту из многодетной семьи, выпускнику одной из столичных школ для обучения в КАЗГЮУ.

Победителем забега на дистанцию 5 километров стал Бодауханов Ермек (TengriBank) и получил денежного приз в размере 30 000 тенге от HEALTH CLUB & SPA GRAND PRIX.

Победителем забега на дистанцию 10 километров стал Токбанбетов Кудайберген (НурБанк) и получил денежный приз в размере 50 000 тенге от HEALTH CLUB & SPA GRAND PRIX.

Осенью текущего года Университет КАЗГЮУ планирует провести масштабный забег с участием всех жителей столицы.

 

Динара Архарова, Астана

 

Жители Астаны поддержали благотворительный проект КАЗГЮУ

 

Жители Астаны поддержали благотворительный проект КАЗГЮУ

 

Жители Астаны поддержали благотворительный проект КАЗГЮУ

 

Жители Астаны поддержали благотворительный проект КАЗГЮУ

 

Жители Астаны поддержали благотворительный проект КАЗГЮУ

15 мая 2017, 09:45
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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