Супруга Президента Узбекистана поразила всех своей красотой во время госвизита в КНР

Президентская чета прилетела в Китай по приглашению председателя Си Цзиньпина. Визит узбекского лидера в Поднебесную продлился до 15 мая.

В международном аэропорту Шоуду супругов встретили с почетным караулом. Когда они спускались по трапу, дул сильный ветер, который взъерошил волосы жены президента РУз. Однако это не помешало видеокамерам запечатлеть красоту Зироатхон Хошимовой — она убирала волосы с лица и улыбалась встречающим.













Основная часть визита прошла 12-13 мая. Мирзиёев провел переговоры с Си Цзиньпином, премьером КНР Ли Кэцяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и другими лицами. В повестке встреч было обсуждение перспектив развития двусторонних отношений, торгово-экономических связей и совместных инвестиционных проектов.







