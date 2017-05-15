Супруга Президента Узбекистана поразила всех своей красотой во время госвизита в КНР
15 мая 2017, 10:08
Президентская чета прилетела в Китай по приглашению председателя Си Цзиньпина.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой Зироатхон Хошимовой прибыл в КНР с государственным визитом, сообщает Sputnik Узбекистан.
Президентская чета прилетела в Китай по приглашению председателя Си Цзиньпина. Визит узбекского лидера в Поднебесную продлился до 15 мая.
В международном аэропорту Шоуду супругов встретили с почетным караулом. Когда они спускались по трапу, дул сильный ветер, который взъерошил волосы жены президента РУз. Однако это не помешало видеокамерам запечатлеть красоту Зироатхон Хошимовой — она убирала волосы с лица и улыбалась встречающим.
Основная часть визита прошла 12-13 мая. Мирзиёев провел переговоры с Си Цзиньпином, премьером КНР Ли Кэцяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и другими лицами. В повестке встреч было обсуждение перспектив развития двусторонних отношений, торгово-экономических связей и совместных инвестиционных проектов.
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