Дзюдоист Ергалиев завоевал «бронзу» Исламиады
15 мая 2017, 10:09
Еламан Ергалиев в абсолютной весовой категории свыше 100 кг принес в копилку сборной вторую бронзовую медаль, победив в поединке соперника из Турции Фейяза Йазыджы
Казахстанский дзюдоист Еламан Ергалиев завоевал «бронзу» Исламиады-2017, сообщает МИА «Казинформ».
Ергалиев в абсолютной весовой категории свыше 100 кг принес в копилку сборной вторую бронзовую медаль, победив в поединке соперника из Турции Фейяза Йазыджы
Кроме того, казахстанские боксеры прошли в следующий этап соревнований. В весовой категорий до 69 кг Илья Очкин выиграл со счетом 3:2 марокканца Белласека и вышел в 1/4 финала.
Султан Заурбек в весовой категории до 60 кг в 1/4 финала выиграл со счетом 5:0 у соперника из Узбекистана Дусмурадова, и вышел в полуфинал, и тем самым обеспечив себе как минимум бронзовую медаль.
Дзюдоист Виктор Демьяненко в весовой категорий до 100 кг проиграл в схватке за бронзовую медаль спортсмену из Арабских Эмиратов и занял пятое место.
В воскресенье в Баку прибыла сборная РК по таеквондо для участия на соревнованиях. В составе команды участники Олимпийских игр в Рио, такие как знаменосец олимпийской делегации Руслан Жапаров, неоднократные чемпионки и призеры международных турниров Жансель Дениз и Айнур Есбергенова.
В понедельник, 15 мая, соревнования продолжат казахстанские боксеры и дзюдоисты.
Напомним, в столице Азербайджана в городе Баку проходят IV Исламские игры солидарности. На играх представлены 54 страны и около 3500 спортсменов. Казахстан представляют 32 спортсмена в 5 видах спорта: бокс, дзюдо, таеквондо WTF, вольная и женская борьба.
Фото: Казинформ
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