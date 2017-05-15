Дзюдоист Ергалиев завоевал «бронзу» Исламиады

Кроме того, казахстанские боксеры прошли в следующий этап соревнований. В весовой категорий до 69 кг Илья Очкин выиграл со счетом 3:2 марокканца Белласека и вышел в 1/4 финала.

Султан Заурбек в весовой категории до 60 кг в 1/4 финала выиграл со счетом 5:0 у соперника из Узбекистана Дусмурадова, и вышел в полуфинал, и тем самым обеспечив себе как минимум бронзовую медаль.



