Акжан Жайлауханович работал в должности председателя Алматинского городского суда с декабря 2013 года.

Ушел из жизни председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.





Вчера 14 мая в возрасте 56 лет скоропостижно скончался председатель Алматинского городского суда.





Он родился в 1961 году в селе Екпинди Толебийского района Южно-Казахстанской области. В 1978 году окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета.





Судейский стаж Акжана Жайлаухановича составляет более 30 лет. В разные годы он работал судьей Целиноградского, Южно-Казахстанского областных судов, председателем коллегии по уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда, председателем Акмолинского областного суда, а также судьей Верховного Суда Республики Казахстан.





Акжан Жайлауханович работал в должности председателя Алматинского городского суда с декабря 2013 года.











