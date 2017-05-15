Ушел из жизни председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай
15 мая 2017, 10:17
Акжан Жайлауханович работал в должности председателя Алматинского городского суда с декабря 2013 года.
Ушел из жизни председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.
Вчера 14 мая в возрасте 56 лет скоропостижно скончался председатель Алматинского городского суда.
Он родился в 1961 году в селе Екпинди Толебийского района Южно-Казахстанской области. В 1978 году окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета.
Судейский стаж Акжана Жайлаухановича составляет более 30 лет. В разные годы он работал судьей Целиноградского, Южно-Казахстанского областных судов, председателем коллегии по уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда, председателем Акмолинского областного суда, а также судьей Верховного Суда Республики Казахстан.
Акжан Жайлауханович работал в должности председателя Алматинского городского суда с декабря 2013 года.
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858578-41f4e738708c9d7922fdc5ecbca62bde
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...