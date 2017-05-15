Бесплатное медицинское обслуживание не будет доступно скрывающим доходы лицам

С 1 июля 2017 года в Казахстане начинается внедрение системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Воспользоваться медицинской помощью в рамках новой системы можно будет с 1 января 2018 года. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД Алматы.

Всем застрахованным лицам будет предоставлен равный доступ к медицинской и лекарственной помощи за счет средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС).

Однако в результате подворового обхода, который проводили, чтобы разъяснить суть реформы и определить соцстатус граждан, были установлены случаи работы по найму без заключения трудовых договоров. Среди них оказались домработницы, охранники, няни, водители, садовники, сообщил заместитель руководителя ДГД по городу Алматы Балтабеков Канат Жолтаевич.

Следует отметить, что для граждан, получающих заработную плату «в конвертах», медицинская помощь в системе ОСМС может оказаться недоступной в связи с отсутствием отчислений и/или взносов.

Отчисления работодатели производят за своих работников из собственных средств, а сами работники автоматически становятся потребителями медицинских услуг.

В результате двухнедельного обхода специалистами органов государственных доходов выявлено 749 фактов сдачи имущества в аренду, из них 569 лиц уже состоят на учете в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), 117 - в результате проведенной разъяснительной работы, самостоятельно зарегистрировались в качестве ИП.

Самозанятые лица, зарегистрированные в качестве ИП, должны будут производить уплату взносов в ФСМС в свою пользу ежемесячно из расчета 5 процентов от 2 МЗП, то есть 2 446 тенге за каждый месяц в 2017 году.