В Мажилисе рассмотрели вопросы лекарственного обеспечения казахстанцев

Сегодня в Мажилисе состоялись парламентские слушания, где были заслушаны вопросы обеспечения населения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и о состоянии и развитии фармацевтической отрасли в республике. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, выступая перед депутатами, отметил, что Глава государства в своем нынешнем Послании поставил перед системой здравоохранения задачи о необходимости законодательного введения регулирования цен на все лекарственные средства. Также в соответствии с Госпрограммой «Денсаулық» на 2016-2019 годы предусмотрено принятие действенных мер по совершенствованию лекарственного обеспечения населения путем поэтапного расширения амбулаторного лекобеспечения.

«В этой связи, мы проанализировали систему ценообразования в различных странах мира, таких как Австрия, Бельгия, Финляндия, Испания, Швеция, Дания, Италия, Греция, Ирландия, Голландия, Норвегия и выделили 4 основные системы. Наиболее распространенной является система внешнего референтного ценообразования, которая основана на сравнении стоимости одного и того же препарата в разных странах. С учетом этого, определили 4 основные задачи, это - повышение экономической доступности лекарств; обеспечение их качества, безопасности и рационального применения, совершенствование системы планирования, закупа и логистики», - проинформировал Министр.

Он сообщил: «Все проблемные вопросы в системе лекарственного обеспечения мы разделили на 5 основных групп - экономическая доступность, где основными вызовами являются высокая стоимость лекарств; качество лекарств, наличие подделок и контрабанды на рынке; рациональное применение, неэтичные способы продажи лекарств фармацевтическими компаниями; система государственного лекарственного обеспечения, где одним из основных вызовов являются услуги по их выдаче и хранению, также поддержка отечественного производителя».

Елжан Биртанов конкретно остановился на каждой из задач, отметив, что Министерством внедряется система регистрации цен производителей. Однако утверждение предельной наценки на все лекарственные средства требует внесения изменений в действующее законодательство в части определения компетенции Минздрава по ценовому регулированию, в связи с чем Министерству потребуется поддержка депутатов.

«Будет повышено качество действующих лабораторий и внедрена автоматизированная система контроля за движением лекарств от производителей до пациентов. Для контроля за оборотом лекарств и исключения попадания на рынок контрафактной продукции, европейскими странами приняты резолюции по обязательному нанесению системы 2Д кодов на каждую упаковку производимой продукции. Внедрение данной системы в РК позволит обеспечить учет и контроль за всем лекарственным товарооборотом. Принцип работы системы заключается в нанесении уникального кода на каждую упаковку лекарственного средства и ведения реестра всех ввезенных страну препаратов», - заявил Елжан Биртанов.

Он отметил, что Министерством начата разработка нового порядка проведения доклинических и клинических исследований, также необходимо разработать правила этического продвижения лекарств и постоянно повышать уровень лекарственной грамотности как населения, так и специалистов.

В этой связи Министр сказал: «Для получения необходимой информации о лекарственных средствах, правах на бесплатные лекарственные препараты, мерах профилактики и тревожных признаках при наиболее часто встречающихся заболеваниях функционирует Центр рационального использования лекарственных средств. Кроме того, Национальным центром экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники осуществляется оценка безопасности и качества зарегистрированных лекарств и медизделий медицинского назначения, проводятся доклинические испытания лекарств.

«Основную и центральную роль будет осуществлять информационная система лекарственного обеспечения, которая позволит вести учет, контроль и планирование всей системы амбулаторного лекарственного обеспечения. Данная система даст возможность вести качественную аналитику по назначениям врачей, диагнозам, количеству и сумме отпущенных рецептов, выявить эффективность закупаемых лекарств, а самое главное, обеспечить наличие точной потребности не только в разрезе регионов, но и внутри них», - подчеркнул Елжан Биртанов.

«Важным является вопрос сохранения национальной безопасности страны путем развития собственного производства лекарств. Мы предполагаем добиться значительного снижения нагрузки на бюджет за счет экономии (не менее 20%), оптимизировать процессы планирования и логистики, обеспечить экономическую доступность лекарственных средств для населения и для медицинских учреждений (снижение цен в рознице не менее 10%), расширить перечень и объемы лекарственного обеспечения (не менее 10%), и в целом, определить задел для дальнейшего усовершенствования системы лекарственного обеспечения, - подытожил свое выступление Министр.

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи отдельные категории граждан с определенными заболеваниями (48 нозологий) обеспечиваются бесплатными лекарственными средствами (420 наименований) за счет республиканского и местного бюджетов.