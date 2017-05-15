Между акиматом Акмолинской области и ЕНУ им. Л. Гумилева подписан меморандум о сотрудничестве

Сегодня аким Акмолинской области Малик Мурзалин провел встречу с делегацией Евразийского национального университета им. Л.Гумилева во главе с ректором Ерланом Сыдыковым, прибывшей в Кокшетау с целью разъяснения путей положений статьи Президента Казахстана Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В составе делегации известные ученые и общественные деятели Казахстана, в том числе автор Государственного герба РК Ж. Малибеков, Народный Герой Казахстана, космонавт Т. Мусабаев, профессор кафедры казахской литературы, доктор филологических наук С. Негимов, заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана А. Башмаков и другие. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

Открывая встречу, глава региона подчеркнул, что в настоящее время модернизация системы образования является важнейшим стратегическим направлением государственной политики. «Программная статья Главы государства определила основные ориентиры развития общества и окажет непосредственное влияние на формирование активной, образованной, интеллектуальной нации», - сказал аким.

В ходе встречи ученые презентовали свои инновационные проекты, направленные на развитие региона. Это четыре проекта по повышению энергоэффективности ЖКХ по схеме сервисного контракта, комплексной, экологически чистой утилизации ТБО через договор концессии, созданию инновационного производства модифицированного битума, экологически чистой утилизации иловых осадков, а также туристский продукт «Эко кольцо Акмолинской области».

По итогам встречи между акиматом Акмолинской области и Евразийским национальным университетом им. Л.Н.Гумилева был подписан меморандум о сотрудничестве. Как сообщил глава региона, теперь 10 выпускников школ по гранту акима области смогут обучаться в ЕНУ им. Л.Гумилева по приоритетным для региона направлениям. Главное условие - после окончания вуза молодые специалисты должны будут вернуться на работу в Акмолинскую область.

Стороны выразили уверенность, что достигнутая договоренность о поддержке развития сферы высшего образования станет важным импульсом в проводимой работе по насыщению региона квалифицированными специалистами, а также будет способствовать инновационному развитию региона.

В этот же день с участием ученых ЕНУ им. Л.Н.Гумилева в Кокшетауском государственном университете им. Ш.Уалиханова состоялась конференция «Туған жер: зерде және зерттеу».