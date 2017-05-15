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Каракат Абильдина родила дочь

15 мая 2017, 10:43

Каракат и Кыдырали стали родителями в пятый раз.

Родилась долгожданная дочь в семье Каракат Абильдиной и Кыдырали Болманова, передает Zakon.kz

Коллеги по сцене поздравляют многодетных родителей и желают здоровья малышке.

«Безгранично благодарю Аллаха. Каракат и Кыдырали стали родителями в 5-й раз. Поздравляю вас, мы очень рады!»,- написала певица Молдир Ауелбекова на своей странице в инстаграмм.

Как назвали девочку артисты, пока еще не известно.

Напомним, до этого супруги воспитывали четырех сыновей. Самому старшему сыну звездной пары в этом году исполнится 17 лет, зовут его Бекболат, младших - Нурали, Иманали и Айсултан. «Моя самая большая мечта, чтобы в нашей семье родилась дочь. Мы ждем ее с нетерпением», - говорила ранее певица.



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