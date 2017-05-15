Каракат Абильдина родила дочь

Каракат и Кыдырали стали родителями в пятый раз.

Родилась долгожданная дочь в семье Каракат Абильдиной и Кыдырали Болманова, передает Zakon.kz





Коллеги по сцене поздравляют многодетных родителей и желают здоровья малышке.





«Безгранично благодарю Аллаха. Каракат и Кыдырали стали родителями в 5-й раз. Поздравляю вас, мы очень рады!»,- написала певица Молдир Ауелбекова на своей странице в инстаграмм.





Как назвали девочку артисты, пока еще не известно.



