Назарбаев прилетел в Пекин

Нурсултан Назарбаев прилетел в Пекин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Глава государства прибыл в город Пекин для участия в работе Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь», - говорится на сайте.

18 апреля Глава государства принимал в Акорде первого вице-премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Чжаном Гаоли, который и пригласил Президента Казахстана на Форум международного сотрудничества.