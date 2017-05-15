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Назарбаев прилетел в Пекин

 

Нурсултан Назарбаев прилетел в Пекин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Глава государства прибыл в город Пекин для участия в работе Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь», - говорится на сайте.

18 апреля Глава государства принимал в Акорде первого вице-премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Чжаном Гаоли, который и пригласил Президента Казахстана на Форум международного сотрудничества.

 

15 мая 2017, 10:46
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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