Назарбаев прилетел в Пекин
Нурсултан Назарбаев прилетел в Пекин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Глава государства прибыл в город Пекин для участия в работе Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь», - говорится на сайте.
18 апреля Глава государства принимал в Акорде первого вице-премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Чжаном Гаоли, который и пригласил Президента Казахстана на Форум международного сотрудничества.
15 мая 2017, 10:46
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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