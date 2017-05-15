В Лос-Анджелесе скончался актер из "Города грехов" и "Мстителей"
15 мая 2017, 10:50
В фильмах "Город грехов" и "Город грехов 2" Бут сыграл роль сенатора Рорка.
Американский актер Пауэрс Бут, снявшийся в фильме "Город грехов", скончался в возрасте 68 лет, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Актер умер в воскресенье во сне, находясь в своем доме в Лос-Анджелесе.
Главная роль в телефильме "Гайанская трагедия: История Джима Джонса" принесла ему премию "Эмми" в категории "лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме". В фильмах "Город грехов" и "Город грехов 2" Бут сыграл роль сенатора Рорка.
Фото: lifeactor.ru
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