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В Лос-Анджелесе скончался актер из "Города грехов" и "Мстителей"

15 мая 2017, 10:50

В фильмах "Город грехов" и "Город грехов 2" Бут сыграл роль сенатора Рорка.

Американский актер Пауэрс Бут, снявшийся в фильме "Город грехов", скончался в возрасте 68 лет, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Актер умер в воскресенье во сне, находясь в своем доме в Лос-Анджелесе.

Главная роль в телефильме "Гайанская трагедия: История Джима Джонса" принесла ему премию "Эмми" в категории "лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме". В фильмах "Город грехов" и "Город грехов 2" Бут сыграл роль сенатора Рорка.

Фото: lifeactor.ru



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