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Ушел из жизни председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай

 

Ушел из жизни председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Вчера 14 мая в возрасте 56 лет скоропостижно скончался председатель Алматинского городского суда.

Он родился в 1961 году в селе Екпинди Толебийского района Южно-Казахстанской области. В 1978 году окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета.

Судейский стаж Акжана Жайлаухановича составляет более 30 лет. В разные годы он работал судьей Целиноградского, Южно-Казахстанского областных судов, председателем коллегии по уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда, председателем Акмолинского областного суда, а также судьей Верховного Суда Республики Казахстан.

Акжан Жайлауханович работал в должности председателя Алматинского городского суда с декабря 2013 года.

 

 

15 мая 2017, 10:52
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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