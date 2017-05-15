Президент Казахстана провел встречи с лидерами зарубежных государств

В рамках церемонии открытия Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел ряд рабочих встреч с лидерами зарубежных стран, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана поприветствовал Председателя КНР Си Цзиньпина и поздравил его с успешным открытием Форума.

Нурсултан Назарбаев провел беседы с Президентом РФ В.Путиным и Президентом Турецкой Республики Р.Эрдоганом, с которыми обсудил итоги недавнего раунда Астанинских переговоров по Сирии. Отмечая результаты Астанинского процесса, Р.Эрдоган подчеркнул его значимость для продолжения диалога по сирийскому вопросу в Женеве.

Кроме того, Глава государства обменялся приветствиями с Президентами Беларуси А.Лукашенко и Узбекистана Ш.Мирзиеевым, Премьер-Министрами Пакистана Н.Шарифом и Малайзии Н.Разаком, председателем Всемирного экономического форума К.Швабом.

Нурсултан Назарбаев также провел беседу с Генеральным секретарем ООН А.Гутерришем, который подтвердил свое намерение принять участие в предстоящем саммите ШОС в Астане.

В ходе разговора с Президентом Казахстана Премьер-Министр Испании М.Рахой подтвердил участие Короля Испании в предстоящей международной выставке ЭКСПО-2017.