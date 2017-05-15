Назарбаев принял участие в открытии Форума в Китае

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» (Китайская Народная Республика, г.Пекин), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана принял участие в церемонии открытия Форума, на который также прибыли главы иностранных государств, международных организаций и делегаций.

С приветственной речью к участникам обратился Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Основная цель Форума заключается в обсуждении направлений активизации сотрудничества, создании платформ взаимодействия и обмена результатами сотрудничества.

Будут рассматриваться такие ключевые вопросы, как инфраструктурная связь, торгово-экономическое сотрудничество, промышленные инвестиции, энергетика и ресурсы, финансовая поддержка, защита окружающей среды.