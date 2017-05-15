Также стоит вопрос исключения из списка военнослужащих, которые будут поставлены в отдельную очередь, и для них будут продуманы льготные условия кредитования.

Столичных оралманов могут исключить из очереди на жилье из госфонда. Также стоит вопрос исключения из списка военнослужащих, которые будут поставлены в отдельную очередь, и для них будут продуманы льготные условия кредитования, передает Elorda.info





Репатриантов, стоящих в очереди на жилье из государственного фонда, предлагают исключить из списка очередников, сообщил руководитель городского управления жилья Руслан Ахметов на заседании постоянных комиссий маслихата.





«Мы неоднократно давали в правительство предложение и до сих пор на них настаиваем, что данную категорию необходимо из очередности исключить. Наше предложение сейчас активно обсуждается в правительстве», — сказал Р.Ахметов.





По его словам, вопрос относительно пятилетнего срока с момента отчуждения имущества обсуждается и с акимом Астаны.





«Если человек однажды получил квартиру из госфонда, необходимо ограничить его от получения еще одного жилья», — подчеркнул он.





Как стало известно, оралманы по квоте могут въехать на территорию Казахстана в один из регионов, предоставляющий такое право, вместо жилья получить денежную компенсацию, что никак невозможно зафиксировать в базе данных, а затем переехать в столицу и встать в очередь на получение жилья.





При постановке в очередь управление жилья в первую очередь проверяет регистрацию в столице не менее трех лет и наличие жилья на территории республики.





Как сообщает «Вечерняя Астана», помимо этого, стоит вопрос исключения из списка на жилье военнослужащих, которые будут поставлены в отдельную очередь, и для них будут продуманы льготные условия кредитования.





Таким образом количество очередников специалисты управления намерены сократить вдвое.





На сегодняшний день число нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда составляет 45 516 человек.





Оралманы – этнические казахи-репатрианты, переселяющиеся в Казахстан из соседних стран (Узбекистан, Китай, Монголия, Туркмения, Россия, Киргизия), а также ряда других стран Азии (Иран, Афганистан, Пакистан и др.).





По официальным данным, за 25 лет (с 1991 года на 1 января 2016 года) в Казахстан приехали 957 764 оралмана, а если учитывать их потомков, а также прибывших без помощи государственной программы по переселению – более 1 млн чел (10% всех казахов республики).





Наиболее высокой концентрацией оралманов отличаются Южно-Казахстанская, Алматинская, Мангистауская области, в том числе город Жанаозен, а также города Алматы, Астана и Тараз.





Большая часть оралманов последней волны стремится поселиться в столице или крупных областных центрах, где легче найти работу. С 2014 года для переселения были исключены города Астана и Алматы.





Фото: Kn.kz