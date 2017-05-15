Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Спасатели провели спасательную операцию в горах Алматы

15 мая 2017, 11:05

7 человек оперативной группы РОСО вместе с поисковой собакой выехали к месту вызова на специализированной автотехнике.

Утром 11 мая в дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК поступил тревожный звонок, сообщает Zakon.kz. Шесть человек ночевали в урочище Кок-Жайляу, расположенном на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка в 10 км от города Алматы. Утром у двух девушек из группы поднялась высокая температура, и они самостоятельно не могли спуститься обратно. После чего связь прервалась и больше звонков не поступало.

7 человек оперативной группы РОСО вместе с поисковой собакой выехали к месту вызова на специализированной автотехнике. Спустя некоторое время спасатели обнаружили пострадавших, медицинский персонал приступил к оказанию первой медицинской помощи. Оказалось, причиной заболевания стало переохлаждение, ночью в этой местности шел дождь, и температура воздуха заметно снизилась.

Спасатели РОСО организовали спуск пострадавших к машине. После того, как все туристы были доставлены к личному автомобилю, спасатели вернулись на базу.

Спасатели РОСО напоминают: перед походом в горы следует взять с собой карту местности и средства связи. Не ходите в горы в одиночку. Собираясь в поход, обязательно сообщите близким или знакомым о количестве участников, маршруте и предполагаемом времени возвращения.

Загрузка...

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...