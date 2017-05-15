Спасатели провели спасательную операцию в горах Алматы

7 человек оперативной группы РОСО вместе с поисковой собакой выехали к месту вызова на специализированной автотехнике.

Утром 11 мая в дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК поступил тревожный звонок, сообщает Zakon.kz . Шесть человек ночевали в урочище Кок-Жайляу, расположенном на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка в 10 км от города Алматы. Утром у двух девушек из группы поднялась высокая температура, и они самостоятельно не могли спуститься обратно. После чего связь прервалась и больше звонков не поступало.





7 человек оперативной группы РОСО вместе с поисковой собакой выехали к месту вызова на специализированной автотехнике. Спустя некоторое время спасатели обнаружили пострадавших, медицинский персонал приступил к оказанию первой медицинской помощи. Оказалось, причиной заболевания стало переохлаждение, ночью в этой местности шел дождь, и температура воздуха заметно снизилась.





Спасатели РОСО организовали спуск пострадавших к машине. После того, как все туристы были доставлены к личному автомобилю, спасатели вернулись на базу.





Спасатели РОСО напоминают: перед походом в горы следует взять с собой карту местности и средства связи. Не ходите в горы в одиночку. Собираясь в поход, обязательно сообщите близким или знакомым о количестве участников, маршруте и предполагаемом времени возвращения.