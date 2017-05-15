Коллекторы в законе

Александр Владимирович Каплан,

Адвокат по экономическим спорам

6 мая Президент подписал Закон «О коллекторской деятельности», а также ряд изменений в НПА по данной тематике.

Настоящим обзором предлагаю интересующихся данной темой читателей вкратце ознакомиться с 15 наиболее интересными особенностями закона:

1. Не каждая компания может быть коллекторской!

Коллекторами могут стать только те ТОО, которые включены в соответствующий реестр. Реестр ведёт Национальный Банк РК. Национальный банк РК является уполномоченным органом для коллекторов, который, в том числе, рассматривает жалобы на их деятельность.

2. Наименование коллекторского агентства должно в обязательном порядке содержать слова «коллекторское агентство».

3. Коллекторская деятельность осуществляется на основании договора, предметом которого является оказание услуг кредитору по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также по сбору информации, связанной с задолженностью. Это должно быть прописано прямо в договоре!

4. Коллекторам запрещено самостоятельно и на свой счёт взыскивать деньги. Закон прямо не расписывает эту процедуру, но, судя по всему, взыскание осуществляется в пользу кредитора - банка либо МКО.

5. Срок оказания услуг по коллекторской деятельности в отношении задолженности по договору о взыскании задолженности должен быть не менее 6 месяцев и не более 5 лет.

6. Заниматься коллекторской деятельностью без регистрации в НБ, а также разглашать тайну коллекторской деятельности - запрещено под угрозой уголовного наказания. Тайна коллекторской деятельности включает в себя любые сведения о должнике, кредиторе, задолженности, третьих лицах, связанных обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, об условиях заключенных договоров о взыскании задолженности и иные сведения, полученные и (или) составленные коллекторским агентством при осуществлении коллекторской деятельности.

Тайна коллекторской деятельности в отношении должника может быть раскрыта только должнику, третьему лицу на основании письменного согласия должника, в том числе данного при заключении договора банковского займа на раскрытие банковской тайны или договора о предоставлении микрокредита на раскрытие тайны предоставления микрокредита, а также лицам, указанным в пунктах 3, 4 и 5 настоящей статьи.

7. Переуступать коллекторами долгов третьим лицам запрещено, но можно возвращать первоначальному взыскателю.

8. Взимать комиссии и платежи при уступке права требования сверх условий договора с банком - запрещено.

9. Уступка коллекторам права требования возможна после 90 последовательных дней просрочки по обычным займам, и 180 - по ипотечным. При уступке банк уведомляет заёмщика о возможной переуступки, о самой состоявшейся переуступке, и передаёт коллекторской организации оригиналы и (или) копии:

· правоустанавливающие документы на предмет залога (в случае, если банковский заем обеспечен залогом);

· договоры поручительства или гарантии (в случае, если исполнение обязательства по банковскому займу обеспечено поручительством или гарантией);

· расчеты задолженности заемщика на дату уступки права (требования);

· претензионную переписку с заемщиком;

· учредительные документы заемщика - юридического лица, документ, удостоверяющий личность заемщика - физического лица;

· документы, подтверждающие погашение заемщиком задолженности;

· документы по реализации заложенного имущества;

10. Коллекторское агентство вправе взаимодействовать с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, связанным обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, путем:

1) телефонных переговоров;

2) личных встреч;

3) письменных (почтовых) уведомлений, направляемых должнику - физическому лицу по месту жительства (юридическому адресу), должнику - юридическому лицу по месту нахождения (фактическому адресу);

4) текстовых, голосовых и иных сообщений по сотовой связи;

5) посредством сети Интернет.

11. Взаимодействие коллекторского агентства с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, связанным обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, должно осуществляться:

1) при первичном контакте сообщением о (об):

· наименовании коллекторского агентства и номере учетной регистрации в реестре коллекторских агентств;

· месте нахождения коллекторского агентства;

· ФИО и должности лица, которое осуществляет взаимодействие с должником;

· наименовании кредитора;

· передаче кредитором задолженности в работу коллекторскому агентству;

· структуре задолженности, остатке просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором банковского займа или договором о предоставлении микрокредита;

· ответственности и иных обязательствах должника, предусмотренных договором банковского займа или договором о предоставлении микрокредита, законами Республики Казахстан, а также последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором банковского займа или договором о предоставлении микрокредита.

Иная информация, не предусмотренная в настоящем подпункте и не являющаяся коммерческой или иной охраняемой законами Республики Казахстан тайной, сообщается должнику только по его требованию;

2) в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни по времени места жительства либо места нахождения должника, либо места регистрации должника, если иной период взаимодействия из предложенного коллекторским агентством в пределах указанного в настоящем подпункте периода времени не определен должником при личном обращении в коллекторское агентство;

3) не более 3 раз в неделю и не более 1 раза в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни при личном контакте по инициативе коллекторского агентства по месту жительства или месту нахождения, или месту регистрации должника, или в помещении коллекторского агентства (филиала, представительства) по месту его нахождения;

4) не более 3 раз в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни посредством телефонных переговоров по инициативе коллекторского агентства;

5) предоставлением по требованию должника информации и копий документов, подтверждающих полномочия коллекторского агентства по осуществлению коллекторской деятельности в отношении задолженности, за исключением информации, относящейся к коммерческой или иной охраняемой законами Республики Казахстан тайне;

6) фиксацией процесса взаимодействия с помощью средств аудио- или видеотехники в помещениях коллекторского агентства (филиала, представительства) по месту его нахождения;

7) обеспечением сохранности документов и информации, полученных от кредитора, должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, в том числе банковской тайны, тайны предоставления микрокредита, коммерческой или иной охраняемой законами Республики Казахстан тайны, персональных данных должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц.

12. При первичном контакте коллекторское агентство также информирует должника - физическое лицо и (или) его представителя о их (его) праве обратиться в коллекторское агентство с письменным заявлением, содержащим сведения о причинах возникновения задолженности, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают их (его) ходатайство об изменении условий договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита.

13. Коллекторы не могут:

1) использовать иные способы взаимодействия с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, не предусмотренные пунктом 10;

2) распространять сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, либо разглашать сведения, которые могут причинить имущественный вред интересам данных лиц;

3) совершать противоправные действия, посягающие на права и свободы лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение данному лицу имущественного и иного вреда;

4) оказывать давление путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

5) вводить лицо, с которым взаимодействует коллекторское агентство, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

6) принимать деньги (в наличной или безналичной форме), а также иное имущество в счет погашения задолженности;

7) требовать погашения задолженности иным имуществом, кроме денег;

8) разглашать коммерческую или иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну, полученную от кредитора и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

14. Должник и (или) его представитель обязаны:

1) извещать коллекторское агентство об изменении своего места жительства (юридический адрес), о перемене имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), фамилии, замене документов, удостоверяющих личность (в случае истечения срока, утраты), об изменении контактной информации, используемой для связи с ними (ним), и способа связи и взаимодействия коллекторского агентства с ними (ним);

2) по запросу коллекторского агентства раскрывать достоверную информацию об уровне доходов и расходов, месте жительства (юридический адрес), наличии имущества, на которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан может быть обращено взыскание для погашения задолженности;

3) осуществлять взаимодействие по урегулированию задолженности с коллекторским агентством в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона;

4) в течение пятнадцати рабочих дней рассмотреть предложенные кредитором условия погашения задолженности и сообщить коллекторскому агентству либо кредитору условия, подходящие для должника.

15. Коллекторское агентство исключается из реестра коллекторских агентств и не может заниматься коллекторской деятельностью в случаях (два наиболее важных основания):

1) совершения одного из недобросовестных действий, предусмотренных подпунктами 3), 4), 5), 7) и 8) пункта 5 статьи 5 настоящего Закона (распространение порочащих сведений, противоправные действия к должнику, угрозы, принятие денег или требование погашения долга иным имуществом кроме денег, более 3 раз в течение 6 последовательных календарных месяцев;

2) непредставления в установленный срок отчетности коллекторским агентством, представление которой требуется в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа, совершенного более 3 раз в течение 12 последовательных календарных месяцев.