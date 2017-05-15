Н.Назарбаев: «Один пояс, один путь» позволяет формировать новую геоэкономическую парадигму

Выступая перед участниками круглого стола Форума «Политическая совместная деятельность для более тесного сотрудничества», Глава государства подчеркнул, что идея Председателя КНР Си Цзиньпина о возобновлении в Евразии древнего Шелкового пути в новом, современном формате была своевременным ответом на усилившиеся политические, экономические и гуманитарные кризисы в мире, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Патернализм и применение политически мотивированных санкций ухудшили экономическую активность и жизнь миллионов людей. Как результат - мировая экономика и торговля в последние годы демонстрируют вялость и спад. В этих условиях мир стал остро нуждаться в новом драйвере для стимулирования международной кооперации», - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что инициатива «Один пояс, один путь» позволяет формировать новую геоэкономическую парадигму, успешная реализация которой принесет пользу странам с суммарным населением 4,4 млрд человек.

Глава государства отдельно остановился на сильных аспектах новой модели региональной кооперации «Один пояс, один путь».

«Провозглашенный подход «стабильность через совместное развитие» является сейчас привлекательной формой международного сотрудничества, отражающей экономические интересы десятков стран. В этой связи, сейчас, когда видны определенные контуры Шелкового пути, нужна совместная стратегическая координация этой макрорегиональной кооперации. Реализация инициативы Шелкового пути позволяет по-новому позиционировать целые регионы, в том числе Центральную Азию в глобальном контексте», - отметил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Центральная Азия вновь обрела стратегическое значение, став главным мостом между крупнейшими рынками мира.

Кроме того, Президент Казахстана отметил важную роль Евразийского экономического союза в этом процессе.

«Новым смыслом наполняется идея создания единого экономического пространства «Большая Евразия». Экономический пояс Шелкового пути может выгодно связать платформы ШОС, ЕАЭС и Европейского Союза в единую региональную территорию процветания», - сказал Глава государства.

В своем выступлении, Нурсултан Назарбаев предложил ряд конкретных шагов по реализации инициативы «Один пояс, один путь».

«Для эффективного освоения растущего транзитного потенциала Экономического пояса Шелкового пути необходимо последовательное облегчение прохождения товарных потоков через повышение уровня сервиса и устранение административных барьеров, по которому Казахстан принимает конкретные меры. Это требует экспертизы и соответствующего финансирования. Считаю, что Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций нужно активнее финансировать такие программы - это инвестиции в будущее», - сказал Президент Казахстана.

Кроме того, Глава государства подчеркнул важность развития сельскохозяйственной кооперации с целью обеспечения продовольственной безопасности стран, расположенных вдоль нового Шелкового пути.

Также Нурсултан Назарбаев предложил сконцентрироваться на более тесном сотрудничестве в сфере инновационного и научно-технического развития.

«Целесообразно рассмотреть вопросы совместного финансирования проектов, создания центров НИОКР и трансферта технологий, инновационных компаний, венчурных фондов. В данном контексте, хотел бы обратить внимание уважаемых участников Круглого стола на инициативу казахстанских ученых о создании Международной Академии наук Шелкового пути. Важно не упустить комплексные вопросы окружающей среды, включая проблему рационального управления водными ресурсами внутриконтинентальных трансграничных рек, которые могут быть транспортными артериями», - сказал Президент Казахстана.

В завершение Глава государства отметил важность наличия взаимного доверия между вовлеченными странами, их готовности к равноправному и всестороннему сотрудничеству для успешного развития идеи «Один пояс, один путь».