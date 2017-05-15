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Тушу гигантского кальмара прибило к берегу в Индонезии

15 мая 2017, 11:21

Это одно из крупнейших по величине беспозвоночных животных.

На одном из пляжей индонезийского острова Серам была обнаружена 15-метровая туша неизвестного существа — предположительно, гигантского кальмара (по другой версии — кита), передает "Моя планета"
Существо было обнаружено 37-летним местным жителем Асрулом Туанакотой, который в сумерках сначала принял тушу за севшую на мель лодку, передает Jakarta Globe.
После этого к месту обнаружения существа сбежались местные жители. Предположительно, гигантский кальмар (если это, конечно, он) умер за три дня до того, как был найден.

Туша начала гнить, так что местные жители попросили местное правительство помочь им избавиться от трупа.
Гигантский кальмар может вырастать до очень больших размеров: фиксировались существа, длина которых от конца плавников до кончиков ловчих щупалец составляла около 16,5 м. Это одно из крупнейших по величине беспозвоночных животных.

Море и время порой до неузнаваемости меняют облик существ, тела которых выносит к берегу по всему миру.

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