Надеть или съесть: Создан торт в виде свадебного платья в натуральную величину

Рассмотрите платье-торт повнимательней, ведь когда Вам предстоит увидеть еще раз такую красоту!

В наше время кондитерское ремесло стремительно развивается и становится все более творческим и сложным. Дизайн выпечки поражает своим разнообразием. Современные праздничные торты – это нечто больше, чем просто коржи со сладкой начинкой. Они во всех смыслах превосходят традиционную выпечку, возвышаются до царства съедобных скульптур. Об этом пишет Об этом пишет Novate.ru













Известный кондитер Emma Jayne Cake Design пополнила коллекцию самых впечатляющих кондитерских изделий планеты. На шоу Cake International в Лондоне (Англия) она продемонстрировала невероятный торт: на первый взгляд это обычное подвенечное платье в натуральную величину, но на самом деле - съедобная версия ансамбля высокой моды! Это точная копия свадебного платья филиппинского дизайнера Мака Туманга.







Лиф платья плотно украшен цветами, которые тянутся вниз по спине и плавно расходятся по подолу. Изящный бант на талии, россыпь жемчуга - абсолютно все детали выглядят очень реалистично! Это платье-торт создано для настоящей современной принцессы.







Но как же Джейн удалось создать такой шедевр? Все детали она делала вручную. Чтобы создать цветочный объем, каждый лепесток скручивался и крепился отдельно, а затем кондитер придавала ему большую форму. Для имитации разбросанного белого жемчуга Емма использовала прототип инновационного инструмента для кондитерских изделий, с помощью которого индивидуально прикрепляла набрызги, чтобы они выглядели так, будто их пришивали вручную.







Как видим, даже Маку Тумангу понравилась копия его творения, созданная Эммой Джейн.













