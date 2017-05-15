В январе-марте 2017 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства

По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-марте 2017г. по сравнению с январем-мартом 2016г. объем промышленного производства увеличился на 0,6% (в январе-марте 2016г. - 0,8%).

Потребительские цены в странах Содружества в марте 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 1,9% (в марте 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 2,2%), цены производителей промышленной продукции повысились на 4,1% (в марте 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 1,2%).

январь-март 2017г. к январю-марту 2016г., в процентах Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) Промышленная продукция (в постоянных ценах) Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) Индексы цен производителей промышленной продукции1) Индексы потребительских цен1) Азербайджан 99,1 93,2 105,7 101,6 98,9 105,6 Армения 100,22) 116,2 212,2 105,5 99,6 101,4 Беларусь 100,3 104,3 101,3 98,6 105,4 101,7 Казахстан 101,08) 105,8 101,8 105,5 106,2 102,3 Кыргызстан 107,8 135,9 103,0 104,5 102,1 102,1 Молдова 104,12) 101,93) 113,2 93,43)4) 101,1 102,8 Россия 99,82) 100,1 103,1 98,2 103,8 101,0 Таджикистан 106,5 119,4 100,9 102,6 97,0 103,2 Туркменистан2) 106,2 … 101,9 116,95)6) … … Узбекистан2) 107,8 106,0 105,1 114,46) … … Украина 102,32) 99,3 108,0 103,1 106,4 103,9 Всего по СНГ 100,32) 100,6 103,0 99,0 104,1 101,9 Справочно СНГ: январь-март 2016г. в % к январю-марту 2015г. 99,2 100,8 99,2 97,0 101,27) 102,27)

1) Март 2017г. в % к декабрю 2016г.

2) Январь-декабрь 2016г. в % к январю-декабрю 2015г.

3)Январь-февраль 2017г. в % к январю-февралю 2016г.

4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.

5) В текущих ценах.

6) Включая оборот предприятий питания.

7) Март 2016г. в % к декабрю 2015г.

8) 2016г., предварительные данные.

Примечание: Здесь и далее данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине в соответствии с СНС 2008. В Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.