В январе-марте 2017 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства
По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-марте 2017г. по сравнению с январем-мартом 2016г. объем промышленного производства увеличился на 0,6% (в январе-марте 2016г. - 0,8%).
Потребительские цены в странах Содружества в марте 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 1,9% (в марте 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 2,2%), цены производителей промышленной продукции повысились на 4,1% (в марте 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 1,2%).
|
январь-март 2017г. к январю-марту 2016г., в процентах
|
|
Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах)
|
Промышленная продукция (в постоянных ценах)
|
Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта)
|
Оборот розничной торговли
(в постоянных ценах; все каналы реализации)
|
Индексы цен производителей промышленной продукции1)
|
Индексы потребительских цен1)
|
Азербайджан
|
99,1
|
93,2
|
105,7
|
101,6
|
98,9
|
105,6
|
Армения
|
100,22)
|
116,2
|
212,2
|
105,5
|
99,6
|
101,4
|
Беларусь
|
100,3
|
104,3
|
101,3
|
98,6
|
105,4
|
101,7
|
Казахстан
|
101,08)
|
105,8
|
101,8
|
105,5
|
106,2
|
102,3
|
Кыргызстан
|
107,8
|
135,9
|
103,0
|
104,5
|
102,1
|
102,1
|
Молдова
|
104,12)
|
101,93)
|
113,2
|
93,43)4)
|
101,1
|
102,8
|
Россия
|
99,82)
|
100,1
|
103,1
|
98,2
|
103,8
|
101,0
|
Таджикистан
|
106,5
|
119,4
|
100,9
|
102,6
|
97,0
|
103,2
|
Туркменистан2)
|
106,2
|
…
|
101,9
|
116,95)6)
|
…
|
…
|
Узбекистан2)
|
107,8
|
106,0
|
105,1
|
114,46)
|
…
|
…
|
Украина
|
102,32)
|
99,3
|
108,0
|
103,1
|
106,4
|
103,9
|
Всего по СНГ
|
100,32)
|
100,6
|
103,0
|
99,0
|
104,1
|
101,9
|
Справочно СНГ:
январь-март 2016г. в % к январю-марту 2015г.
|
99,2
|
100,8
|
99,2
|
97,0
|
101,27)
|
102,27)
1) Март 2017г. в % к декабрю 2016г.
2) Январь-декабрь 2016г. в % к январю-декабрю 2015г.
3)Январь-февраль 2017г. в % к январю-февралю 2016г.
4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.
5) В текущих ценах.
6) Включая оборот предприятий питания.
7) Март 2016г. в % к декабрю 2015г.
8) 2016г., предварительные данные.
Примечание: Здесь и далее данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине в соответствии с СНС 2008. В Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.