Безналичные платежи за март 2017 года

Казахстанцы все чаще расплачиваются карточкой за покупки. Самые активные пользователи платежных карт - в Алматы

Казахстанцы переходят на безнал - за 3 месяца текущего года держатели платежных карт совершили на 57,7% больше операций по оплате товаров и услуг безналичным способом, чем год назад. Количество транзакций в январе-марте 2017 составило 36,2 млн.

Объем безналичных платежей за январь-март 2017 года составил 415,4 млрд тенге, что на 57,2% больше по сравнению с январем-мартом прошлого года.

Больше половины денежного объема и количества транзакций по безналичной оплате картой осуществляется через pos-терминалы - 223,7 млрд тг (53,8%) и 19,6 млн транзакций (54,3%), годом ранее - 173,1 млрд тг (65,5%) и 12,7 млн транзакций (55,4%) соответственно.

При этом казахстанцы активно вовлекаются в интернет-торговлю. Объем безналичных платежей, осуществленных через интернет-ресурсы, вырос с 48,8 млрд до 144,7 млрд тг, доля от общего объема рынка увеличилась с 18,5% до 34,8%. Количество таких транзакций выросло с 6,6 до 13,7 млн, доля транзакций увеличилась с 28,9% до 37,8% от общего количества.

Более половины объема безналичных платежей приходится на Алматы - 52,2%, сумма за январь-март составила 216,7 млрд тенге. Рост за год составил 65,0%.

На втором месте - Астана, сумма безналичных платежей составила 55,8 млрд тенге, что на 66,4% больше чем за I квартал 2016 года. Доля от РК выросла с 12,7% до 13,4%.

Замыкает тройку лидеров ЮКО - 16,5 млрд тенге, увеличение на 75,5% по сравнению с январем-мартом прошлого года. Доля от РК - 4,0%.

По количеству транзакций за январь-март 2017 года с большим отрывом также лидирует Алматы - 21,9 млн, рост на 63,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Доля от РК составляет 60,6%.

Следом идет Астана - 4,6 млн транзакций, что на 74,2% больше, чем в прошлом году. Доля от РК выросла на 1,2 п.п., до 12,6%.

Замыкает ТОП 3 Костанайская область, рост по сравнению с прошлым годом - на 26,0%. Доля от РК при этом уменьшилась до 4,8% с 6,0%.